پرداخت تسهیلات ویژه خسارت در جنگ/ ارایه تسهیلات مالی برای بازسازی منازل آسیب دیده

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی، اظهار کرد: این جلسات، تنها زمانی برای صدور چند تصمیم نیستند؛ بلکه فرصتی‌اند برای تسلط بر وضعیت موجود شهر لذا روزانه در هر نشست، آخرین تحلیل‌ها را از سطح مناطق شهری، حوادث شبانه‌روزی و اتفاقات مرتبط با شرایط جنگی دریافت می‌کنیم. هدف این است که مدیران، ناظران و اعضای مرتبط از کمیسیون‌های مختلف، در جریان دقیق آخرین وضعیت شهر قرار گیرند و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات لحظه‌ای باشد.

زارعی ادامه داد: در هر نشست ستاد بحران ، حداقل ۵ تا ۶ تصمیم کلیدی گرفته شده است. تصمیم‌هایی که گاه درباره مسیرهای امدادی، خدمات شهری و در موارد دیگر از جمله آماده‌سازی پناهگاه‌ها یا پیگیری نیازهای شهروندان است.

رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز عنوان کرد:هدف این است که هیچ لحظه‌ای از کنترل و رصد وضعیت شهر غافل نباشیم چرا که پایش مستمر و هماهنگی لحظه‌ای است که به نوعی مدیریت بحران را معنا می بخشد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: با تصمیم ستاد بحران، خدمات مترو و اتوبوس‌رانی تا ساعت ۲۲ ادامه دارد تا مردم در ساعات مختلف بتوانند رفت‌وآمد امنی داشته باشند.

زارعی خاطر نشان کرد: نیروها در آماده‌باش کامل هستند و هماهنگی بین مناطق برای امدادرسانی یا اعزام تیم‌های خدماتی برقرار است.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره حمایت شهرداری از شهروندان آسیب‌دیده از جنگ پیش رو خبر داد و عنوان کرد: یکی از تصمیات جلسات بحران شهرداری ارایه تسهیلات مالی برای آسیب‌های جزئی منازل، به شهروندان است.این موضوع پس از ارزیابی کارشناسی توسط کمیته‌های ویژه از منازل آسیب دیده ، پیگیری و اجرا می‌شود. بدیهی است خانه های که دچار خسارت‌های کلی شده‌اند، در قالب طرح‌های بنیاد مسکن و نهادهای ملی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

زارعی افزود: در کنار این موارد سرکشی از خانواده‌های شهدای شهرداری و بررسی مشکلات آنان نیز در دستور کار است تا دغدغه‌های معیشتی و اداری‌شان رفع شود.همچنین توجه به معیشت عمومی هم از محورهای مهم جلسات بحران است؛ به‌ویژه کنترل قیمت‌ها در بازارچه‌های شهری و تأمین کالای اساسی مردم.

رئیس کمیسیون سلامت، شورای شهر شیراز، یکی از تصمیمات مهم جلسات اخیر را آماده‌سازی پناهگاه‌های شهری و مراکز ایمن در صورت لزوم دانست و گفت: باید برای شرایط احتمالی هم پیش‌بینی دقیق داشته باشیم لذا شناسایی نقاط امن، تأمین روشنایی اضطراری، تدارک نیروهای امدادی و آماده‌سازی محل‌های اسکان موقت از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: اصلِ برگزاری جلسات ستاد بحران، حفظ نبض شهر و جریان داشتن زندگی شهروندان با رفع نیازهای روزمره است.

به باور عضو شورای اسلامی شهر شیراز، بحران فقط زمانی مدیریت می‌شود که با آماده باشد کامل در کنار مردم برای رفع نیازهای آنها در زمان جنگ باشیم.

