خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار ارومیه خبرداد؛

تردد رایگان شهروندان ارومیه با اتوبوس های شهری

کد خبر : 1763154
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار ارومیه گفت: تردد با اتوبوس‌های شهرداری در سطح شهر برای شهروندان رایگان بوده و نیازی به پرداخت وجه یا استفاده از کارت وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه بیان کرد:  با تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه تردد با اتوبوس‌های شهرداری در سطح شهر برای شهروندان رایگان بوده و نیازی به پرداخت وجه یا استفاده از کارت وجود ندارد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود و رعایت حال شهروندان در این برهه زمانی این تصمیم اتخاذ شده است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: مدیریت شهری از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان با تمام توان و با تمامی تجهیزات در راستای کمک رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده و حضور به موقع در نقاط حادثه دیده، در آماده‌باش کامل بوده است.

وی همچنین از ارایه خدمات رایگان ناوگان حمل و نقل عمومی برای شهروندان جهت حضور و شرکت در مراسم اجتماع بیعت با مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: این موضوع در روزهای آتی هم ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل