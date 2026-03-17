تردد رایگان شهروندان ارومیه با اتوبوس های شهری

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه بیان کرد: با تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه تردد با اتوبوس‌های شهرداری در سطح شهر برای شهروندان رایگان بوده و نیازی به پرداخت وجه یا استفاده از کارت وجود ندارد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود و رعایت حال شهروندان در این برهه زمانی این تصمیم اتخاذ شده است.

شهردار ارومیه اظهار کرد: مدیریت شهری از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان با تمام توان و با تمامی تجهیزات در راستای کمک رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده و حضور به موقع در نقاط حادثه دیده، در آماده‌باش کامل بوده است.

وی همچنین از ارایه خدمات رایگان ناوگان حمل و نقل عمومی برای شهروندان جهت حضور و شرکت در مراسم اجتماع بیعت با مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: این موضوع در روزهای آتی هم ادامه دارد.

