پنج مرزبان گروهان مرزی بانه در حمله رژیم صهیونی- آمریکایی شهید شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرزبانی کردستان، سردار فرج رستمی روز سه‌شنبه اظهار کرد: در حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا جنایتکار به گروهان مرزی هنگ بانه پنج نفر از مرزبانان جان بر کف استان شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند .

وی افزود: تیم‌های امدادی و نیروهای خدمات‌رسان با حضور در محل ضمن انتقال مجروحین به مراکز درمانی در حال ارزیابی ابعاد این حادثه هستند.

