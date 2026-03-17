ورود سامانه بارشی طی پنجشنبه به کشور / روز اول عید اکثر نقاط کشور از جمله گیلان بارانی است
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور طی پنجشنبه (۲۸ اسفند) و بارش باران و وزش باد شدید خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت،صادق ضیاییان بیان  کرد: امروز بارش در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت و برای برخی مناطق در استان‌های فارس و بوشهر، شمال و شرق هرمزگان، شمال خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، یزد، شرق و شمال اصفهان، سمنان و نیمه شمالی سیستان و بلوچستان رگبار پراکنده و در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: چهارشنبه (۲۷ اسفندماه) در بعضی ساعات در مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و برخی نقاط در سیستان و بلوچستان احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: پنجشنبه (۲۸ اسفند ماه) بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور بارش در نواحی غربی و مناطقی از مرکز و جنوب کشور آغاز خواهد شد.

به گفته ضیاییان جمعه(۲۹ اسفند ماه) در نیمه غربی کشور به‌خصوص در مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی و شمال غرب کشور بارش شدید ادامه خواهد داشت که در گردنه‌های کوهستانی به شکل برف خواهد بود همچنین در برخی نقاط مرکز، شرق، جنوب شرق و شمال شرق کشور نیز رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: شنبه (اول فروردین) در اولین روز از سال نو در بیشتر مناطق کشور بارش‌های پراکنده و در جنوب کشور رگبار باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان ادامه داد: امروز در اغلب مناطق کشور، چهارشنبه در جنوب، شرق و جنوب شرق، پنجشنبه در غرب، مرکز و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد همراه با پدیده گردوخاک خواهد بود.

وی اضافه کرد: امروز و فردا خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و از امروز تا چهارشنبه دریای خزر مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا چهارشنبه (۲۷ اسفند ماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۷ و ۱۰ درجه سانتیگراد و پس فردا (۲۸ اسفند ماه) قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها وزش باد از بعدازظهر افزایش ابر، گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۱۶ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و فردا شهرکرد با دمای ۲- و پس فردا بجنورد با دمای یک درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

