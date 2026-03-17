تا نیمه فروردین ۱۴۰۵:
رایگان شدن اتوبوسهای شهری مرکز گیلان
به دستور شهردار رشت و با تأیید شورای اسلامی شهر، اتوبوسهای درون شهری همه محلات رشت تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ رایگان است.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت گفت: با هدف حمایت از شهروندان و تسهیل ترددهای شهری در شرایط کنونی، خدمات حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسهای درون شهری رشت، مرکز گیلان تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ رایگان است.
وی با بیان اینکه رشتوندان برای استفاده از اتوبوسهای شهری در این مدت هزینهای پرداخت نخواهند کرد، افزود: اجرای این مصوبه با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر رشت و همراهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در حال اجراست و همه خطوط اتوبوسرانی سطح شهر را شامل میشود.