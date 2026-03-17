برقراری مجدد تردد در مسیر ارومیه_تبریز/آسیبی به پل میان‌گذر وارد نشده است

رییس پلیس راه آذربایجان‌غربی با اشاره به حمله موشکی به مسیر ارومیه- تبریز گفت: این مسیر ساعاتی کوتاه مسدود بود که هم اکنون بازگشایی شده و تردد امکان پذیر است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا پناهی مقدم ر اظهار کرد: ظهز امروز مسیر ارومیه- تبریز در منطقه گمیچی مورد حمله موشکی قرار گرفت که سبب شد این مسیر طی ساعاتی مسدود شود.

وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده، آسیب وارده به این مسیر رفع و جاده دوباره بازگشایی شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در تردد از این مسیر وجود ندارد.

رییس پلیس راه آذربایجان‌غربی همچنین  اخبار منتشر شده مبنی بر آسیب به پل میانگذر دریاچه ارومیه، را تکذیب کرد و گفت: هیچ آسیبی به پل میانگذر وارد نشده است.

 

