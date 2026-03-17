مدیرکل تعاون استان خبر داد:
ثبت 275 هزار و 445 تراکنش خرید کالابرگ توسط خانوارهای استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ثبت تراکنش خرید کالابرگ یک میلیون تومانی خانوارهای این استان در مرحله سوم به 275 هزار و 445 تراکنش رسیده است. تعداد تراکنش خرید نیز در این مرحله به 259 هزار و 772 مورد رسیده است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: مبلغ اختصاص یافته به مرحله سوم کالابرگ یک میلیون تومانی در استان مرکزی 7846 میلیارد و 669 میلیون و 475 هزار و 254 ریال است. برنج همچنان بیشترین سهم را در خرید کالابرگ استان به خود اختصاص داده است.