رئیس اورژانس استان خبر داد:
آمادهباش 85 پایگاه اورژانس استان مرکزی برای حادثهدیدگان احتمالی چهارشنبهسوری
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: 85 پایگاه اورژانس در این استان با هدف ارائه خدمات درمانی به حادثهدیدگان احتمالی در چهارشنبه پایان سال آمادهباش هستند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به فعالیت سایر مراکز درمانی برای خدماترسانی در شب چهارشنبهسوری اشاره داشته و در این خصوص افزود: 800 نفر از نیروهای عملیاتی امدادی و همچنین مراکز درمان سوختگی و چشم نیز برای ارائه خدمات در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اورژانس استان مرکزی در جنگ رمضان 500 مأموریت جنگی داشته است، این انتظار میرود که شهروندان از هرگونه برپایی آتش و بروز حوادث احتمالی در چهارشنبه پایان سال خودداری کنند تا نیروهای امداد به مصدومان احتمالی جنگ رسیدگی کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جادهای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوسآمبولانس دارد.