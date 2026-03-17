به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به فعالیت سایر مراکز درمانی برای خدمات‌رسانی در شب چهارشنبه‌سوری اشاره داشته و در این خصوص افزود: 800 نفر از نیروهای عملیاتی امدادی و همچنین مراکز درمان سوختگی و چشم نیز برای ارائه خدمات در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اورژانس استان مرکزی در جنگ رمضان 500 مأموریت جنگی داشته است، این انتظار می‌رود که شهروندان از هرگونه برپایی آتش و بروز حوادث احتمالی در چهارشنبه پایان سال خودداری کنند تا نیروهای امداد به مصدومان احتمالی جنگ رسیدگی کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این مجموعه 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جاده‌ای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس‌آمبولانس دارد.

