اماکن تاریخی فارس نوروز امسال به علت شرایط جنگی تعطیل خواهد بود

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای تامین استان فارس و دستورالعمل ابلاغی وزارت میراث فرهنگی برای صیانت و حفاظت از میراث ملی و جهانی، اماکن میراثی این استان در تعطیلات نوروزی پذیرای گردشگران نیست.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و تا وضعیت اینگونه است، با هدف حفاظت از میراث ملی و جهانی خود، اماکن تاریخی بازگشایی نخواهند شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: همچنین در لحظه سال تحویل نیز هیچ مراسم یا سفره هفت در این اماکن برپا نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اماکن میراثی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود، گفت: در شرایط جنگی باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنیم که شرمنده گردشگران نشویم.

