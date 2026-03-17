مدیر کل میراث فرهنگی استان خبرداد؛

اماکن تاریخی فارس نوروز امسال به علت شرایط جنگی تعطیل خواهد بود

مدیر کل میراث فرهنگی فارس گفت: اماکن تاریخی استان که هر سال همزمان با تحویل سال و عید نوروز به روی هزاران گردشگر گشوده می‌شد، نوروز ۱۴۰۵ تعطیل خواهد بود. این تعطیلی اگرچه تلخ است، اما ضرورتی برای حفظ میراثی که شناسنامه ایران است.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی  اظهار کرد: براساس مصوبه شورای تامین استان فارس و دستورالعمل ابلاغی وزارت میراث فرهنگی برای صیانت و حفاظت از میراث ملی و جهانی، اماکن میراثی این استان در تعطیلات نوروزی پذیرای گردشگران نیست.

وی با اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، افزود: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و تا وضعیت اینگونه است، با هدف حفاظت از میراث ملی و جهانی خود، اماکن تاریخی بازگشایی نخواهند شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: همچنین در لحظه سال تحویل نیز هیچ مراسم یا سفره هفت در این اماکن برپا نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اماکن میراثی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود، گفت: در شرایط جنگی باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنیم که شرمنده گردشگران نشویم.

