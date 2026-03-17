بررسی وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی در فارس؛

هیچ خللی در عرضه کالاهای ضروری مردم ایجاد نخواهد شد

مدیرکل صمت فارس با اشاره به شرایط اخیر کشور و ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: تلاش شبانه‌روزی بر این بوده است که با برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع هیچ‌گونه خللی در عرضه کالاهای ضروری مردم ایجاد نشود.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در دیدار  نماینده سپیدان و بیضا در مجلس که در راستای حفظ آرامش بازار و استمرار تأمین مایحتاج مردم انجام گرفت، افزود: شاخص‌های کنترل بازار در استان فارس به‌صورت مستمر همچنین درایام نوروز پایش می‌شود و تیم‌های نظارتی در سطح شهرستان‌ها فعال هستند تا هرگونه نوسان یا کمبود احتمالی در بازار به‌سرعت شناسایی و مرتفع گردد.

مدیرکل صمت استان  بیان کرد: همکاری مستمر میان نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های مؤثر و به‌روز دارد. هدف ما حمایت از تولید، ایجاد نظم در شبکه توزیع و پاسخ‌گویی شفاف به مردم است.

اردوان اکبرپور نماینده سپیدان و بیضا در مجلس نیز با تأکید بر اهمیت تداوم تأمین کالاهای اساسی گفت: مجلس شورای اسلامی آماده پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع تولید و تحقق آرامش اقتصادی و معیشتی در جامعه است.  

هدف این نشست، بررسی وضعیت موجود، ارزیابی خدمات‌رسانی و راهکارهای مؤثر برای حفظ نظم و آرامش بازار در مسیر تداوم تهیه، تولید و تأمین اقلام ضروری، به‌ویژه محصولات غذایی مورد نیاز مردم بود.  

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
