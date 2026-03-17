هیچ خللی در عرضه کالاهای ضروری مردم ایجاد نخواهد شد

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در دیدار نماینده سپیدان و بیضا در مجلس که در راستای حفظ آرامش بازار و استمرار تأمین مایحتاج مردم انجام گرفت، افزود: شاخص‌های کنترل بازار در استان فارس به‌صورت مستمر همچنین درایام نوروز پایش می‌شود و تیم‌های نظارتی در سطح شهرستان‌ها فعال هستند تا هرگونه نوسان یا کمبود احتمالی در بازار به‌سرعت شناسایی و مرتفع گردد.

مدیرکل صمت استان بیان کرد: همکاری مستمر میان نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های مؤثر و به‌روز دارد. هدف ما حمایت از تولید، ایجاد نظم در شبکه توزیع و پاسخ‌گویی شفاف به مردم است.

اردوان اکبرپور نماینده سپیدان و بیضا در مجلس نیز با تأکید بر اهمیت تداوم تأمین کالاهای اساسی گفت: مجلس شورای اسلامی آماده پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع تولید و تحقق آرامش اقتصادی و معیشتی در جامعه است.

هدف این نشست، بررسی وضعیت موجود، ارزیابی خدمات‌رسانی و راهکارهای مؤثر برای حفظ نظم و آرامش بازار در مسیر تداوم تهیه، تولید و تأمین اقلام ضروری، به‌ویژه محصولات غذایی مورد نیاز مردم بود.

