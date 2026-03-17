به گزارش ایلنا، سعید شعبانی با بیان اینکه پست یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۳۸ هزار مرسوله تجارت الکترونیک در استان فارس جابه‌جا شده که این میزان، فارس را در جایگاه سوم کشور پس از استان‌های خراسان رضوی و اصفهان قرار داده است.

شعبانی با اشاره به تنوع مرسولات تجارت الکترونیک در استان گفت: بخش قابل توجهی از این مرسولات مربوط به محصولات بومی، تولیدات خانگی، صنایع غذایی و خشکبار است که از شهرها و شهرستان‌های مختلف استان فارس از طریق شبکه پستی به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

معاون فنی و بازرگانی پست فارس ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های پستی، تسهیل فرآیندهای قبول و توزیع مرسولات، افزایش سرعت و دقت در ارسال و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، زمینه‌ساز رشد فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و افزایش اعتماد فروشندگان و خریداران در بستر تجارت الکترونیک شده است.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی پست فارس خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با هدف حمایت از مشاغل اینترنتی و خانگی، ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه و ایجاد بستر پایدار لجستیکی را در دستور کار خود قرار داده و تلاش می‌کند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

شعبانی تصریح کرد: پست استان فارس خود را متعهد به حمایت از گسترش تجارت الکترونیک و توانمندسازی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌داند و این مسیر با جدیت و برنامه‌ریزی مستمر ادامه خواهد داشت.

