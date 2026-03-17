معاون فنی و بازرگانی پست فارس مطرح کرد؛

پست فارس حامی توسعه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی

معاون فنی و بازرگانی اداره‌کل پست استان فارس با اشاره به نقش مؤثر پست در زنجیره اقتصاد دیجیتال، از جابه‌جایی بیش از نیم میلیون مرسوله تجارت الکترونیک در استان خبر داد و بر حمایت این مجموعه از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سعید شعبانی با بیان اینکه پست یکی از ارکان اصلی توسعه تجارت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۳۸ هزار مرسوله تجارت الکترونیک در استان فارس جابه‌جا شده که این میزان، فارس را در جایگاه سوم کشور پس از استان‌های خراسان رضوی و اصفهان قرار داده است.

شعبانی با اشاره به تنوع مرسولات تجارت الکترونیک در استان گفت: بخش قابل توجهی از این مرسولات مربوط به محصولات بومی، تولیدات خانگی، صنایع غذایی و خشکبار است که از شهرها و شهرستان‌های مختلف استان فارس از طریق شبکه پستی به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

معاون فنی و بازرگانی پست فارس ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های پستی، تسهیل فرآیندهای قبول و توزیع مرسولات، افزایش سرعت و دقت در ارسال و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، زمینه‌ساز رشد فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و افزایش اعتماد فروشندگان و خریداران در بستر تجارت الکترونیک شده است.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی پست فارس خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با هدف حمایت از مشاغل اینترنتی و خانگی، ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه و ایجاد بستر پایدار لجستیکی را در دستور کار خود قرار داده و تلاش می‌کند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

شعبانی  تصریح کرد: پست استان فارس خود را متعهد به حمایت از گسترش تجارت الکترونیک و توانمندسازی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌داند و این مسیر با جدیت و برنامه‌ریزی مستمر ادامه خواهد داشت.

