به گزارش ایلنا، جواد ملکی افزود: فرآیند خرید، ذخیره‌سازی و عرضه میوه شب عید استان مرکزی از 23 شهریور ماه آغاز شد. در این راستا بیش از 450 تُن پرتقال و همچنین 200 تُن سیب با کیفیت سمیرم خریداری شده و در انبارهای استان ذخیره‌سازی شده است.

وی به نحوه توزیع میوه‌ها اشاره کرده و ادامه داد: مراکز توزیع میوه شب عید استان مرکزی از 21 اسفند ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کردند. این مراکز پرتقال را به قیمت هر کیلوگرم 65 هزار تومان و سیب را به قیمت هر کیلوگرم 125 هزار تومان توزیع می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: در سال جاری حدود 3 برابر سال‌های گذشته میوه شب عید در این استان خریداری شده است. در صورت کمبود، هماهنگی‌های لازم با محل ذخایر میوه شب عید ملی انجام شده و بلافاصله تأمین و توزیع می‌شود.

ملکی به تعداد مراکز توزیع میوه شب سال نو در سطح استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: هم‌اکنون 50 مرکز توزیع میوه شب عید در استان مرکزی فعالیت می‌کنند. در صورت نیاز و هماهنگی فرمانداران شهرستان‌های تابعه امکان افزایش این مراکز وجود دارد.

