مدیر تعاون روستایی استان خبر داد:
ذخیرهسازی میوه شب عید در استان مرکزی / عرضه در بیش از 50 مرکز
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی به توزیع میوه شب سال نو در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: میوه شب عید به میزان کافی در این استان ذخیرهسازی شده است. این کالای اساسی هماکنون در بیش از 50 مرکز در حال عرضه است.
به گزارش ایلنا، جواد ملکی افزود: فرآیند خرید، ذخیرهسازی و عرضه میوه شب عید استان مرکزی از 23 شهریور ماه آغاز شد. در این راستا بیش از 450 تُن پرتقال و همچنین 200 تُن سیب با کیفیت سمیرم خریداری شده و در انبارهای استان ذخیرهسازی شده است.
وی به نحوه توزیع میوهها اشاره کرده و ادامه داد: مراکز توزیع میوه شب عید استان مرکزی از 21 اسفند ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کردند. این مراکز پرتقال را به قیمت هر کیلوگرم 65 هزار تومان و سیب را به قیمت هر کیلوگرم 125 هزار تومان توزیع میکنند.
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: در سال جاری حدود 3 برابر سالهای گذشته میوه شب عید در این استان خریداری شده است. در صورت کمبود، هماهنگیهای لازم با محل ذخایر میوه شب عید ملی انجام شده و بلافاصله تأمین و توزیع میشود.
ملکی به تعداد مراکز توزیع میوه شب سال نو در سطح استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: هماکنون 50 مرکز توزیع میوه شب عید در استان مرکزی فعالیت میکنند. در صورت نیاز و هماهنگی فرمانداران شهرستانهای تابعه امکان افزایش این مراکز وجود دارد.