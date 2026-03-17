آزادی زندانیان با هزینه ترقه و آتشبازی جوانان تبریزی در چهارشنبه سوری
در یک حرکت خداپسندانه، جوانان محله ششگلان تبریز هزینه ترقه و آتش بازی چهارشنبه سوری امسال را صرف آزادی زندانیان غیرعمد کردند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جوانان محله کوی هاتف ششگلان تبریز در یک حرکت خودجوش، امسال به خاطر شهادت رهبر انقلاب و جمعی از هموطنانمان و همچنین وضعیت جنگی، از ترقه بازی صرف نظر کرده و هزینه ترقه بازی چهارشنبه سوری امسال را صرف آزادی زندانیان غیرعمد و محکومین مالی کردند.
یکی از جوانان این محله گفت: ما هر سال یکی از ویژهترین آتشبازیها را داشتیم اما امسال تصمیم گرفتیم بخاطر وضعیت جنگی، شهادت رهبر انقلاب و عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و همشهریان هزینه ترقه بازی را صرف این کار ارزشمند بکنیم تا یک پدر در عید نوروز کنار خانواده باشد.