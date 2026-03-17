انفجار گاز در قراملک تبریز دو کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، صبح سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ در پی وقوع حادثه نشت و انفجار گاز در دو باب منزل مسکونی در منطقه قراملک تبریز، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ساعت ۰۶:۲۰ به نیروهای امدادی گزارش شد و بلافاصله دو تیم امدادی از شعبه هلال‌احمر تبریز و پایگاه امداد و نجات شهید سلیمانی به محل اعزام شدند.

در این عملیات، ۸ نفر از نجاتگران هلال‌احمر با انجام عملیات آواربرداری و جستجو در محل حادثه، پیکر دو فرد فوت‌شده را از زیر آوار رهاسازی کردند.

پیکر جان‌باختگان پس از خارج‌سازی از زیر آوار برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

