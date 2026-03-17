معاون استانداری البرز:

تولید و تأمین کالاهای اساسی در استان با قوت ادامه دارد/ آرامش در بازار برقرار است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، گفت که با وجود برخی مشکلات در حوزه تأمین، تولید و واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی با وفور در استان جریان دارد و تعطیلی‌ها خللی در روند بازار ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، امروز اعلام کرد که جلسات هماهنگی با حضور دستگاه‌های خدماتی و فعالان حوزه اقتصادی استان، از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صمت، و اتاق بازرگانی، به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر استمرار تولید در بخش مواد غذایی، خاطرنشان کرد که در حال حاضر کالاهای اساسی به اندازه کافی و با وفور در دسترس است. 

افضلی فرآیندهای تولید و واردات را مورد بررسی قرار داده و اطمینان داد که تعطیلی‌های اخیر، مخاطره‌ای برای روند تولید و تأمین بازار نخواهد داشت.

معاون استاندار البرز همچنین به آرامش حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: قیمت‌ها نسبت به اوایل شروع درگیری‌ها، تعدیل شده‌اند.

وی افزود: کالاها و روند توزیع آن‌ها به طور مداوم رصد می‌شود، اما اذعان داشت که همچنان مشکلاتی در حوزه تأمین وجود دارد که پیگیری و رفع آن‌ها در دستور کار است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
