تولید و تأمین کالاهای اساسی در استان با قوت ادامه دارد/ آرامش در بازار برقرار است

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، امروز اعلام کرد که جلسات هماهنگی با حضور دستگاه‌های خدماتی و فعالان حوزه اقتصادی استان، از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صمت، و اتاق بازرگانی، به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر استمرار تولید در بخش مواد غذایی، خاطرنشان کرد که در حال حاضر کالاهای اساسی به اندازه کافی و با وفور در دسترس است.

افضلی فرآیندهای تولید و واردات را مورد بررسی قرار داده و اطمینان داد که تعطیلی‌های اخیر، مخاطره‌ای برای روند تولید و تأمین بازار نخواهد داشت.

معاون استاندار البرز همچنین به آرامش حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: قیمت‌ها نسبت به اوایل شروع درگیری‌ها، تعدیل شده‌اند.

وی افزود: کالاها و روند توزیع آن‌ها به طور مداوم رصد می‌شود، اما اذعان داشت که همچنان مشکلاتی در حوزه تأمین وجود دارد که پیگیری و رفع آن‌ها در دستور کار است.

