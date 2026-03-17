شهردار شیراز تاکید کرد؛

تأکید بر آمادگی کامل خدمات شهری در شرایط ویژه

شهردار شیراز بر آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان در شرایط ویژه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در بازدید از شهرداری منطقه ۴، روند اجرای فعالیت‌های خدمات شهری را بررسی کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی عملکرد واحدهای مختلف، بررسی مسائل موجود و تقویت هماهنگی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام شد.

محمدحسن اسدی در این بازدید با تأکید بر نقش مهم شهرداری‌های مناطق در مدیریت امور شهری اظهار داشت: مناطق شهرداری در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان قرار دارند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، خدمات شهری به‌صورت مستمر و با کیفیت مطلوب ارائه شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه این روزها افزود: در چنین شرایطی، آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری، حفظ نظم و پاکیزگی شهر، رسیدگی به معابر و تداوم فعالیت‌های عمرانی با رعایت شرایط ایمنی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت شهری باید با انسجام و برنامه‌ریزی مناسب، پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.

شهردار شیراز همچنین بر حضور میدانی مدیران و ارتباط نزدیک با شهروندان تأکید کرد و گفت: بازدیدهای میدانی به ما کمک می‌کند مسائل و نیازهای هر منطقه را از نزدیک بررسی کنیم و برای رفع آن‌ها تصمیم‌های سریع‌تر و دقیق‌تری بگیریم.

اسدی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشبرد پروژه‌های شهری بیان داشت: اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی باید با مدیریت صحیح منابع و زمان‌بندی مناسب دنبال شود تا روند توسعه شهری متوقف نشود و شهروندان از نتایج آن بهره‌مند شوند.

بنابراین گزارش، بازدید شهردار شیراز از شهرداری منطقه ۴ با هدف تقویت هماهنگی، بررسی روند خدمات‌رسانی و تأکید بر آمادگی مجموعه مدیریت شهری انجام شد؛ رویکردی که نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری برای حفظ پویایی شهر و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان حتی در شرایط خاص جنگی است.

اخبار مرتبط
