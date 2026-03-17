سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان:

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهادکشاورزی گلستان گفت: روزانه به طور میانگین ۱۱۰ تن مرغ گرم نیز در بازارهای گلستان توزیع می‌شود. مرحله سوم توزیع ۱۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۲۲۰ هزار تومان در استان آغاز شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدرعلی رستمانی اظهار کرد: درحال حاضر روزانه به طور میانگین ۱۱۰ تن مرغ گرم نیز در بازارهای گلستان توزیع می‌شود که مورد استقبال مصرف‌کندگان قرار گرفته است.

  وی گفت: با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، ۲۲۵ تن شکر فله، ۱۲۷ تن شکر بسته بندی، ۱۲۰ تن مرغ منجمد و ۱۰۰ تن روغن در استان توزیع شد.

رستمانی یادآور شد: علاوه بر این در ١٧ اسفند نیز ۳۰۰ تن برنج هندی، توسط معاونت توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان تهیه و در بازار ۱۴ شهرستان گلستان توزیع شد.

وی در خصوص توزیع میوه شب عید نیز گفت: این طرح با مدیریت تعاون روستایی استان از یکشنبه (۲۴ اسفند) آغاز شده و در آن، پرتقال کیلویی ۶۵ هزار تومان و سیب درختی با قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان از طریق ۶۰ مرکز به فروش می‌رسد.

