به گزارش ایلنا از گلستان، حیدرعلی رستمانی اظهار کرد: درحال حاضر روزانه به طور میانگین ۱۱۰ تن مرغ گرم نیز در بازارهای گلستان توزیع می‌شود که مورد استقبال مصرف‌کندگان قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، ۲۲۵ تن شکر فله، ۱۲۷ تن شکر بسته بندی، ۱۲۰ تن مرغ منجمد و ۱۰۰ تن روغن در استان توزیع شد.

رستمانی یادآور شد: علاوه بر این در ١٧ اسفند نیز ۳۰۰ تن برنج هندی، توسط معاونت توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان تهیه و در بازار ۱۴ شهرستان گلستان توزیع شد.

وی در خصوص توزیع میوه شب عید نیز گفت: این طرح با مدیریت تعاون روستایی استان از یکشنبه (۲۴ اسفند) آغاز شده و در آن، پرتقال کیلویی ۶۵ هزار تومان و سیب درختی با قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان از طریق ۶۰ مرکز به فروش می‌رسد.

انتهای پیام/