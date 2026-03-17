توزیع گسترده کالاهای اساسی در فارس برای ثبات بازار
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز طرح گسترده توزیع اقلام و کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و گوشت مرغ در سطح استان با هدف مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا، صمد کردی پور با اشاره به اجرای این برنامه از ابتدای اسفندماه اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۳۰۰ تن برنج، ۹۰۰ تن شکر و ۴۰۰ تن گوشت مرغ منجمد در نقاط مختلف استان فارس توزیع شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت ثبات بازار و تنظیم قیمت ها است.
به گفته وی، با توجه به نیاز مصرفکنندگان و سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از معیشت مردم، توزیع کالاهای اساسی با نظارت کامل سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر و منظم در حال انجام است تا اقلام اساسی با قیمت مصوب و عادلانه در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و عرضه و تقاضا در بازار استان متعادل بماند.
کردیپور همچنین اعلام کرد: هدف این طرح، افزایش دسترسی مردم به کالاهای اساسی، جلوگیری از کمبود و نوسان قیمتها و حمایت از امنیت غذایی خانوارهاست.
مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از همکاری اصناف، شرکتهای پخش و شبکههای توزیع در اجرای این طرح قدردانی کرد و خاطر نشان کرد: نظارت بر روند توزیع بهصورت مستمر انجام خواهد گرفت تا کالاها بهموقع و با کیفیت مناسب به بازار برسند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با برنامهریزی هدفمند و هماهنگی با نهادهای تأمینکننده و کنترلی، تلاش دارد ضمن حفظ آرامش بازار، اطمینان خاطر مصرفکنندگان را نسبت به تأمین پایدار کالاهای ضروری فراهم سازد.