توزیع گسترده کالاهای اساسی در فارس برای ثبات بازار

توزیع گسترده کالاهای اساسی در فارس برای ثبات بازار
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز طرح گسترده توزیع اقلام و کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و گوشت مرغ در سطح استان با هدف مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم خبر داد.

به گزارش ایلنا، صمد کردی پور با اشاره به اجرای این برنامه از ابتدای اسفندماه اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۳۰۰ تن برنج، ۹۰۰ تن شکر و ۴۰۰ تن گوشت مرغ منجمد در نقاط مختلف استان فارس توزیع شده است. 

این مقام مسئول بیان کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت ثبات بازار و تنظیم قیمت ها است.  

به گفته وی، با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان و سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از معیشت مردم، توزیع کالاهای اساسی با نظارت کامل سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر و منظم در حال انجام است تا اقلام اساسی با قیمت مصوب و عادلانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و عرضه و تقاضا در بازار استان متعادل بماند.

کردی‌پور همچنین اعلام کرد: هدف این طرح، افزایش دسترسی مردم به کالاهای اساسی، جلوگیری از کمبود و نوسان قیمت‌ها و حمایت از امنیت غذایی خانوارهاست. 

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از همکاری اصناف، شرکت‌های پخش و شبکه‌های توزیع در اجرای این طرح قدردانی کرد و خاطر نشان کرد: نظارت بر روند توزیع به‌صورت مستمر انجام خواهد گرفت تا کالاها به‌موقع و با کیفیت مناسب به بازار برسند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با برنامه‌ریزی هدفمند و هماهنگی با نهادهای تأمین‌کننده و کنترلی، تلاش دارد ضمن حفظ آرامش بازار، اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان را نسبت به تأمین پایدار کالاهای ضروری فراهم سازد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
