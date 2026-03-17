تولید قراردادی و خرید تضمینی مرغ گامی نو در حمایت از تولیدکنندگان فارس

به گزارش ایلنا، محسن محمدی صفری کوچی اظهار کرد: این چارچوب‌های حمایتی که بر اساس دستورالعمل‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور تدوین شده‌اند، مسیر تازه‌ای را برای رونق و ثبات در تولید مرغ استان فارس ترسیم می‌کنند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح تولید قراردادی، تولیدکنندگانی که اقدام به دریافت جوجه یک‌روزه می‌کنند، از نهاده‌های مدت‌دار بهره‌مند خواهند شد توضیح داد: این امر به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که مرغ تولیدی خود را به صورت گرم و با سهولت بیشتری در بازار عرضه کنند و دیگر نیازی به تحویل مرغ به این شرکت نخواهد بود، بلکه می‌توانند با نظارت مستقیم اداره کل پشتیبانی امور دام استان محصول خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان برسانند.

این مقام مسئول عنوان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی کامل دارد تا مرغ تولیدی را به صورت تضمینی و با قیمت مصوب ۲۷۲ هزار تومان خریداری نماید تا از نوسانات احتمالی بازار و ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شود.

محمدی صفری کوچی تاکید کرد: این طرح‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم زنجیره‌های بزرگ تولید و هم تولیدکنندگان خرد و مستقل در سراسر استان فارس بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند و عملاً هیچ محدودیتی از نظر سقف تولید برای فعالان این حوزه وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به آمار توزیع مرغ در ماه‌های اخیر گفت: بر اساس برآورد به عمل آمده، در ماه فروردین ماه۲۲۰ تن مرغ آماده توزیع بوده و در ماه اردیبهشت نیز حدود ۳۸۴ تن مرغ به صورت گسترده در شهرستان‌های مختلف استان آماده توزیع خواهد شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای تولیدی دارای پروانه که علاقه‌مند به فعالیت در این طرح‌ها هستند، می‌توانند با مراجعه به این اداره کل ، قرارداد لازم را منعقد کرده و نهاده‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی گفت: این فرصت مغتنم، امکان عرضه مرغ تولیدی در بازه زمانی ۸۹ روزه را فراهم می‌آورد و گامی مؤثر در جهت تقویت بنیه اقتصادی تولیدکنندگان و تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز هموطنان عزیز در استان فارس خواهد بود.

