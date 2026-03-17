معاون استاندار گلستان خبرداد:
توزیع میوه شب عید در ۱۰ فروشگاه گرگان/بیش از ۶۰ نانوایی بهصورت کشیک کار میکنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: میوه شب عید در ۱۰ فروشگاه گرگان توزیع می شود و بیش از ۶۰ نانوایی بهصورت کشیک کار میکنند.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر، در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان گرگان گفت: به رغم اینکه کشور درگیر جنگ است، با تدبیری که شده، در بازار کمبودی نیست. نظارت مستمر و جدی برای رصد و جبران کاستیهای احتمالی، در جریان است.
کیانمهر ادامه داد: قیمت مرغ و تخممرغ در گلستان که تولیدکننده است، باید با اقدامات تشویقی، اصلاح شود.
رمضانعلی سنگندوینی، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: در این شرایط جنگی، صرفهجویی در همه بخشها ضروری است.
علی نصیبی فرماندار گرگان گفت: در شهرستان گرگان در ۱۰ فروشگاه تعاونروستایی، سیب و پرتقال و برنج، با قیمت تنظیم بازار، عرضه میشود. بیش از ۶۰ نانوایی بهصورت کشیک کار میکنند که شکستهشدن صفها را بهدنبال داشته است.