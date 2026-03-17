به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید نواداد با اشاره به کارکرد نشان «سپر آبی» برای حفاظت از آثار تاریخی در زمان جنگ، گفت: در راستای حفاظت از آثار تاریخی استان در زمان جنگ، نشان «سپر آبی» در موزه‌های شاخص استان از جمله موزه آذربایجان، مشروطه، قاجار، سنجش، عصر آهن و موزه ایلخانی مراغه و همچنین پایگاه‌های جهانی از جمله بازار بزرگ تبریز، کلیساهای چوپان و سنت استپانوس، کاروانسراهای گویجه‌بل، جمال‌آباد و خواجه‌نظر نصب شده است و به تدریج در سایر اماکن تاریخی و موزه‌های استان نیز نصب خواهد شد.

معاون‌میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این نشان، نماد بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان جنگ و بحران‌هاست. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، سازمان‌هایی مثل یونسکو و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از این نشانه برای شناسایی و حفاظت از مکان‌های تاریخی، موزه‌ها و آثار فرهنگی استفاده می‌کنند.

وی اظهار کرد: هدف اصلی، جلوگیری از آسیب‌های عمدی یا تصادفی به این دارایی‌های مشترک بشری در درگیری‌های مسلحانه است. در حال حاضر، این نشانه در بیش از ۱۰۰ کشور به رسمیت شناخته شده است.

نواداد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی استان آذربایجان شرقی افزود: این استان بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده، ۲۰۲۵ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی شمال مجموعه بازار بزرگ تبریز، کلیسای سنت استپانوس، کلیسای چوپان، کاروانسراهای جمال‌آباد، گویجه‌بل و خواجه نظر را در خود جای داده است و بیش ۵۰ موزه نیز در سطح استان فعال است.

نواداد با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و حفاظتی در موزه‌ها گفت: تمهیدات لازم برای مسائل مختلف، از جمله تأمین امنیت و مدیریت بحران موزه‌ها و آثار تاریخی را از قبل اندیشیده شده است تا در صورت وقوع هر نوع بحران، کمترین آسیب متوجه بناهای تاریخی و موزه‌های استان شود.

