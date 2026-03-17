اجرای طرح نظارتی برخورد با فروشندگان مواد محترقه در آذربایجان غربی/محل فعالیت فروشندگان مواد محترقه در پلمپ می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از اجرای طرح نظارتی ویژه تشدید نظارت و برخورد با تخلفات فروشندگان مواد محترقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین نجف زاده در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی جامعه و احتمال سوء استفاده برخی عوامل صهیونیستی از مراسم چهارشنبه آخر سال به منظور خرابکاری و برهم زدن آرامش و امنیت همشهریان  تعزیرات حکومتی استان در اجرای این طرح با برگزاری گشت های مشترکی با هماهنگی دستگاههای نظارتی و انجام بازرسی های میدانی در سطح شهر با فروشندگان مواد محترقه به شدت برخورد خواهد کرد.

نجف زاده افزود:در صورت کشف مواد محترقه از نوع ایرانی، فروشندگان برابر قانون تخلفات صنفی محکوم می شوند و اما در صورت کشف مواد محترقه از نوع خارجی فروشندگان علاوه بر اعمال قانون تخلفات صنفی برابر قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز یعنی ضبط کالا و پرداخت چندین برابر ارزش ریالی آن به محکومیت ایشان اضافه می شود.

وی  ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی بمنظوردریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی  www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن های 135 و 33466803-044 و یا از طریق تلفن124 به سازمان صنعت؛ معدن وتجارت استان گزارش کنند.

