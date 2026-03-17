رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

با برهم زنندگان آرامش و امنیت جامعه در چهارشنبه آخر سال برخورد می شود

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از برخورد جدی و قانونی با برهم زنندگان آرامش و امنیت جامعه در چهارشنبه آخرسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی در گفت و گو با خبرنگاران، بر اجتناب از رفتارهای غیر متعارف در چهارشنبه آخر سال که امنیت و آرامش خانواده ها و شهروندان را بر هم زده و موجب عدم تمرکز نیروهای امدادی به وضعیت جنگی و مجروحان و مصدومان می شود تاکید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه چهارشنبه آخر سال قرار داریم و امسال شرایط متفاوتی نسبت به سالهای قبل با توجه به جنگ تحمیلی علیه کشور را شاهد هستیم و نیز به احترام شهداء، خاصه رهبر عزیز شهید و خانواده های داغدار شهداء انتظار است این موضوع مدنظر قرار گیرد.

عتباتی با تقدیر از مردم استان ادامه داد: مردم استان قبل از اینکه مجموعه های قضایی و انتظامی به این موضوع ورود کنند خودشان به صورت ویژه این امر را مدنظر قرار داده اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از خانواده ها و والدین جوانان و نوجوانان درخواست نمود که بر رفتار جوانان و نوجوانان نظارت کنند و این مهم را یادآور شوند که ما در شرایط جنگی قرار داریم و توان نیروهای امدادی از جمله اورژانس و آتش نشانی بر کمک به مجروحان و مصدومان و مناطق آسیب دیده متمرکز هست.

وی افزود: نباید کاری کرد که تمرکز این عزیزان بر هم بخورد و توان آنها علاوه بر امداد رسانی به مجروحان و مصدومان تجاوز جنایتکارانه دشمنان کشور به سوی مصدومان و حوادث اتفاقات چهارشنبه آخر سال نیز معطوف و کار اضافی بر آنها تحمیل شود.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: به همه دادستان های حوزه‌های قضایی استان دستور داده شده که به جد با رفتارهای غیرمتعارفی که امنیت خانواده ها و آرامش شهروندان و شهر را بر هم می زنند برخورد قاطع کنند.

عتباتی از خانواده ها خواست که خود نگاه پیشگیرانه داشته باشند چراکه کشور هم از بعد اخلاقی و هم از بعد انسانی امسال عزادار هست و علاوه بر این به تمام توان و تمرکز نیروهای امدادی برای کمک به مجروحان و مصدومان جنگ تحمیلی نیاز است.

اخبار مرتبط
