آماده باش یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/تخلفات را به سامانه ۱۳۱و ۱۵۰۴ اطلاع دهید
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی از تشدید نظارت بر عرصه های کشاورزی با به کارگیری اکیپ های نظارتی از نیروهای یگان حفاظت در سراسر استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ بهرام تقی زاده اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام پایانی سال و عید نوروز،تمامی نیروهای یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان به صورت آماده باش کامل بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف هیچ گونه اغماضی با متخلفان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون؛ همکاران یگان حفاظت در قالب ۱۹ اکیپ خودرویی در سطح عرصه های کشاورزی استان حضور داشته و این آماده باش تا پایان تعطیلات عید نوروز سال ۱۴۰۵ هم ادامه دارد.
وی بیان کرد: برغم شرایط جنگی حاضر هم، اجرای ماموریت های محوله همکاران در یگان حفاظت با جدیت ادامه داشته و مردم میتوانند گزارش تخریب و تصرف در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی را به سامانه تلفنی ۱۳۱ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند.