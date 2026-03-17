پیکر مطهر هشت شهید جنگ رمضان در قم تشییع شد

به گزارش ایلنا، شرکت‌کنندگان در این آیین باشکوه و حماسی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی و تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر تداوم راه شهیدان تاکید کردند.

پیکرهای شهدا از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم حضرت معصومه(س) بدرقه شد و پس از طواف گرداگرد مضجع شریف و نورانی بانوی کرامت و اقامه نماز توسط حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید حسین مومنی از وعاظ کشوری در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم به خاک سپرده شد.

