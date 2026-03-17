بازار آذربایجان غربی در روزهای جنگ/کمبودی در تامین کالاهای اساسی وحود ندارد/قفسه ها پر مردم در حال خرید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ابتدایی که احتمال آغاز درگیری نظامی میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی در فضای عمومی جامعه مطرح شد، نخستین نشانه‌های نگرانی در بازارها نمایان شد و برخی شهروندان برای تهیه و ذخیره کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها مراجعه کردند.

با این حال تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که برخلاف نگرانی‌های اولیه، بازار با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد و روند تامین اقلام ضروری ادامه یافت.

اکنون نیز بازدیدهای مستمر بازرسان، برگزاری جلسات قرارگاه اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی برای تنظیم بازار موجب شده است فروشگاه‌های سطح شهرهای استان با کمبود محسوسی روبه‌رو نشوند.

قفسه های فروشگاه ها پر و مردم در حال خرید

خبرنگار ایلنا، برای بررسی میدانی وضعیت بازار در هفدهمین روز از جنگ، در تعدادی فروشگاه و مراکز عرضه مرغ در شهر ارومیه حضور پیدا کرد.

مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای استان سهم قابل توجهی در تغذیه مردم دارد و هرگونه اختلال در عرضه آن می‌تواند بر معیشت شهروندان تاثیرگذار باشد.

بر اساس مشاهدات میدانی، در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در بازار ارومیه با قیمت ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود و این محصول به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود است، حضور خریداران در بازار در کنار وفور این کالا، فضای آرامی در بازار ایجاد کرده است.

یکی از شهروندان ارومیه که برای خرید مرغ به یکی از فروشگاه‌ها مراجعه کرده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در روزهای اول جنگ از بیشتر مردم از کمبود کالاهای اساسی هراس داشتند ولی با گذشت دو هفته از جنگ بیشتر اقلام در بازار موجود است و کمبودی وجود ندارد و همین موضوع از ترس مردم کاسته است.

شهروند دیگری نیز با اشاره به وضعیت بازار افزود: قیمت‌ها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده ولی کالا در بازار به وفور موجود است و مردم می توانند به راحتی خرید کنند.

یکی از فروشندگان مرغ در ارومیه هم گفت: در روزهای اول ازدحام برای خرید مرغ در بازار وجود داشت و مردم از کمبود آن نگران بودند ولی با گذشت چند روز بازار و خرید ها به حالت عادی بازگشت و از ازدحام برای خرید مرغ کاسته شد.

وی افزود: در حال حاضر فروشندگان مرغ هیچ مشکلی در تهیه آن ندارند و مرغ به اندازه کافی در اختیار فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

تاکید استاندار آذربایجان غربی بر تداوم تامین کالاهای اساسی در استان

در همین راستا استاندار آذربایجان غربی به منظور بررسی میدانی وضعیت بازار، چند روز گذشته از بازار ارومیه و چند فروشگاه مختلف بازدید کرد و در گفت‌وگو با شهروندان و کسبه بر ضرورت ثبات قیمت‌ها، تشدید نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد.

در این بازدید وضعیت عرضه کالاهای اساسی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای تقویت نظارت‌ها و رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی صادر شد.

رضا رحمانی،استاندار آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از تداوم تامین و توزیع کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت:طرح‌های نظارتی و بازدیدهای میدانی به‌صورت مستمر در سطح بازار اجرا می‌شود تا روند عرضه کالاها و رعایت قیمت‌های مصوب به‌طور دقیق رصد شود.

وی با تاکید بر تسریع در روند ترخیص کالاهای اساسی در مبادی مرزی افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند به‌صورت روزانه گزارش وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را ارائه دهند تا در صورت بروز هرگونه خلل، اقدامات لازم برای رفع آن به سرعت انجام شود.

رحمانی،بیان کرد: تأمین مناسب ذخایر و توزیع به‌موقع کالاهای اساسی در سطح استان بدون وقفه در حال انجام است و برای هماهنگی بیشتر، جلسات مشابه قرارگاه اقتصادی استان در شهرستان‌ها نیز به ریاست فرمانداران برگزار می شود.

تشدید بازرسی‌ها از بازار در ایام جنگ و ماه رمضان

در ادامه رصد میدانی بازار و برای اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی در آذربایجان غربی، مسئولان بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی نیز از استمرار نظارت‌ها و وضعیت ذخایر خبر می‌دهند.

در همین زمینه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پایش مستمر روند تامین، توزیع و عرضه اقلام ضروری در بازار استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم استان وجود ندارد و کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر، مرغ و گوشت منجمد و آرد به میزان کافی در انبارها و سردخانه‌های دولتی و بخش خصوصی ذخیره شده است.

محمد رضا اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: تامین و توزیع این اقلام در قالب هماهنگی دستگاه‌های مسئول و بر اساس شاخص جمعیتی شهرستان‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است

۲۴۰۰ تن برنج وارداتی در آذربایجان غربی توزیع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ورود و توزیع ۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج وارداتی در استان طی یک هفته گذشته خبر داد. و گفت:با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و صمت، بازرسی مستمر از بازار در راستای کنترل و تعادل قیمت و روند توزیع کالاهای اساسی انجام می شود.

اصغری اظهار کرد: وضعیت کالاهای اساسی در استان بسیار مطلوب است و هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد .

وی خاطر نشان کرد: واردات کالاهای اساسی نیز از طریق گمرکات و مرزها در جریان است و همچنین ما در بیشتر محصولات استراتژیک نیز تولید کننده هستیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین گفت: عرضه میوه ایام پایانی سال و نوروز۱۴۰۵، از ۲۳ اسفند ماه توسط مباشرین استانی تعاون‌روستایی آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

اصغری ادامه داد: این میوه ها شامل ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز با کیفیت خوب و تولید استان و همچنین ۲۷۵ تن پرتقال تامسون شمال است که با قیمت مصوب کمیته راهبری استانی در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.

توزیع روزانه بیش از ۳۷۳ تن مرغ کشتار روز در سطح بازار آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از توزیع و عرضه روزانه بیش از ۳۷۳ تن مرغ گرم کیسه ای و قطعه بندی شده در سطح بازار استان خبر داد و گفت: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در سطح استان به طور میانگین ۲۴۰ تن است که این میزان تولید مازاد بر نیاز مردم استان به بازار تزریق شده است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود و این استان تامین کننده مرغ مورد نیاز استانهای همجوار نیز هست و هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ یا سایر اقلام پروتئینی در استان وجود ندارد.

اصغری با اشاره به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور در استان، تاکید کرد: با توجه به جوجه ریزی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه ای در بهمن ماه هیچ کمبودی در تامین مرغ استان وجود نخواهد داشت، حتی مازاد بر مصرف نیز تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: مردم می‌توانند با اطمینان خاطر، بدون نگرانی کالاهای اساسی و سایر اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مردم نگران ترخیص و تامین کالاهای اساسی از گمرکات آذربایجان‌غربی نباشند

خالد جنگجو ناظر گمرکات استان آذربایجان‌غربی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: در راستای منویات ریاست محترم جمهور همکاران گمرک در تمامی گمرکات استان به صورت شبانه روز در حال انجام تشریفات مربوط به واردات کالای اساسی و ضروری مردم و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده و خوشبختانه با پیگیری مقام عالی گمرک ایران و همچنین استاندار استان و در سایه تلاش های اعضای محترم شورای تامین جای نگرانی برای ورود و ترخیص فوری کالای اساسی وجود ندارد.

جنگجو ادامه داد: در حال حاضر از طریق تسهیلات قانون ساماندهی زمینه ترخیص ۱۰۰ درصد کالای رسوبی در گمرکات برای تمامی صاحبان کالا بدون تخصیص ارز و ارائه کد ساتا فرآهم است که در صورت مراجعه گمرک آماده ترخیص کالا است.

در نتیجه مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان می توان گفت: بازار آذربایجان غربی و ارومیه در روزهای جنگ با وجود نگرانی‌های اولیه شهروندان، با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده و روند تامین و توزیع اقلام ضروری در استان همچنان ادامه دارد.

