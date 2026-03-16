شهید و ۱۰۶۹ مجروح جنگ رمضان در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، طی حملات آمریکایی - صهیونیستی به میهن اسلامی، یک نقطه در شهر سهند، یک نقطه در محور تبریز - بستان‌آباد و پنج نقطه در شهرستان‌های تبریز، شبستر و اسکو مورد اصابت قرار گرفتند.

این اطلاعیه افزوده است: ۳۸ نفر از شهدای مظلوم استان، غیرنظامی (کارگر، معلم، کسبه، دانش‌آموز و...) هستند. همچنین تاکنون ۹۷ نفر از شهدا بر دوش مردم خداجوی استان تشییع شده‌اند.

