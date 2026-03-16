شهید و ۱۰۶۹ مجروح جنگ رمضان در آذربایجان شرقی

شهید و ۱۰۶۹ مجروح جنگ رمضان در آذربایجان شرقی
طبق اطلاعیه مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از ابتدای جنگ تا امروز دوشنبه ۲۵ اسفند، ۱۱۴ نفر در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیده‌ند که پنج نفر از شهدا مربوط به حملات امروز است. همچنین تعداد مجروحین تا امروز، هزار و ۶۹ نفر گزارش شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس این اطلاعیه، طی حملات آمریکایی - صهیونیستی به میهن اسلامی، یک نقطه در شهر سهند، یک نقطه در محور تبریز - بستان‌آباد و پنج نقطه در شهرستان‌های تبریز، شبستر و اسکو مورد اصابت قرار گرفتند.

این اطلاعیه افزوده است:  ۳۸ نفر از شهدای مظلوم استان، غیرنظامی (کارگر، معلم، کسبه، دانش‌آموز و...) هستند. همچنین تاکنون ۹۷ نفر از شهدا بر دوش مردم خداجوی استان تشییع شده‌اند. 

