تداوم ارائه خدمات تأمین اجتماعی در شعب سراسر آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، یونس دباغ صادقی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: که ۲۸ شعبه تأمین اجتماعی و ۱۳ کارگزاری رسمی در هفته پایانی سال ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به شرکای اجتماعی می‌باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: تمامی شعب و کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی در سطح استان از ساعت هشت صبح تا ۱۴ به ارائه خدمات می‌پردازند.

دباغ صادقی‌پور با اشاره به گستره خدمات اداره‌کل تأمین اجتماعی استان گفت: تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی خدمت‌محور و مردمی؛ همواره همراه و در کنار مردم بوده است و استمرار ارائه خدمات بیمه‌ای به بیش از دو میلیون و ۴۰۰ نفر ذی‌نفع سازمان در سطح استان در هر شرایطی اصلی بنیادین و خدشه‌ناپذیر است.

وی افزود: علی‌رغم شرایط حادث شده، ارائه خدمات غیرحضوری اداره‌کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌ شرقی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون وقفه ادامه دارد و مردم شهیدپرور استان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب، از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق لینک es.tamin.ir بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

