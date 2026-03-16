مدیرکل تأمین اجتماعی استان اعلام کرد:

تداوم ارائه خدمات تأمین اجتماعی در شعب سراسر آذربایجان شرقی

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان‌ شرقی، از فعالیت گسترده شعب و کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی استان در هفته پایانی اسفند ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، یونس دباغ صادقی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: که ۲۸ شعبه تأمین اجتماعی و ۱۳ کارگزاری رسمی در هفته پایانی سال ۱۴۰۴ آماده ارائه خدمات به شرکای اجتماعی می‌باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: تمامی شعب و کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی در سطح استان از ساعت هشت صبح تا ۱۴ به ارائه خدمات می‌پردازند.

دباغ صادقی‌پور با اشاره به گستره خدمات اداره‌کل تأمین اجتماعی استان گفت: تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی خدمت‌محور و مردمی؛ همواره همراه و در کنار مردم بوده است و استمرار ارائه خدمات بیمه‌ای به بیش از دو میلیون و ۴۰۰ نفر ذی‌نفع سازمان در سطح استان در هر شرایطی اصلی بنیادین و خدشه‌ناپذیر است.

وی افزود: علی‌رغم شرایط حادث شده، ارائه خدمات غیرحضوری اداره‌کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌ شرقی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون وقفه ادامه دارد و مردم شهیدپرور استان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب، از خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق لینک es.tamin.ir بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

