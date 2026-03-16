به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه کربلا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مردم بصیر، شریف و انقلابی استان مازندران می رساند؛سربازان گمنام امام زمان عج، در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، با اشراف اطلاعاتی یک باند سازمان‌یافته و بین المللی قاچاق سلاح و مهمات را که قصد انجام عملیات خرابکارانه و مخل امنیت در استان را داشتند، شناسایی و دستگیر نمودند.

سربازان گمنام امام زمان عج، در سازمان اطلاعات سپاه با انجام یک عملیات اطلاعاتی دقیق و مؤثر، موفق شدند هفت نفر از اعضای این باند را که در قالب یک تیم سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر کنند. در جریان این عملیات، تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی از مدل‌های مختلف کشف و ضبط شد و بررسی‌ها و اعترافات متهمان نشان داد این افراد مدتی در زمینه قاچاق سلاح فعالیت داشته‌اند. بر اساس اعترافات صورت‌گرفته، این تیم‌ها وظیفه تأمین سلاح برای اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را بر عهده داشتند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیروهای اطلاعاتی سپاه، این توطئه خنثی شد.

ضمن تشکر از همراهی مردم با سربازان امام زمان(عج) در سازمان اطلاعت سپاه کربلا مازندران، از آحاد مردم استان خواسته می‌شود هرگونه تحرکات مشکوک را به‌ شماره ۱۱۴، ستاد خبری اطلاعات بسیج، به اشتراک گذارند.

انتهای پیام/