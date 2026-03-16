 ۴ بنای تاریخی کرمانشاه در جنگ اخیر دچار خسارت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از وارد آمدن خساراتی به چند بنای تاریخی کرمانشاه در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان خبرداد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی  اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، چهار بنای تاریخی واقع در بافت تاریخی شهر کرمانشاه دچار خساراتی شده‌اند.

وی افزود: دبیرستان کزازی، مسجد تاریخی ابوتراب آل آقا، خانه تاریخی سوری و تکیه بیگلربیگی چهار بنایی هستند که در این حملات آسیب دیده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه سازه اصلی این بناها آسیب چندانی ندیده، تصریح کرد: عمده خسارت‌ها مربوط به آسیب به سقف شیروانی، شکستگی درب و پنجره‌ها و ... است.

اعظمی اضافه کرد: خسارات وارد شده به بناهای تاریخی استان را به ستاد بحران استانداری و وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه اجرای برخی اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مانع از خسارات بیشتر به بناهای تاریخی استان طی این مدت شده، عنوان کرد: در همان شروع جنگ در برخی از بناهای تاریخی استان مانند تکایا که اشیاء ارزشمند و در معرض خطری همچون چلچراغ‌ها در آنها وجود داشت را جمع آوری کرده و در مخزن امن نگهداری کردیم تا از موج‌ احتمالی انفجارها در امان بمانند.

وی در ادامه از وارد شدن خساراتی به زیرساخت‌های حوزه گردشگری استان نیز خبرداد و گفت: هتل رستوران سیاوش در شهرستان قصرشیرین و هتل آزادگان در شهر کرمانشاه در پی حملات دشمن دچار خسارات و آسیب‌هایی شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: همچنین در حوزه صنایع دستی نیز یک کارگاه صنایع دستی در شهرستان هرسین آسیب جدی دیده است.

