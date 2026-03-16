پیشرفت فیزیکی ساخت 23 هزار مسکن ملی در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 1404 با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن گفت: استان قزوین در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به رتبه نخست کشور دست یافته است.

وی اضافه کرد: در آغاز دولت حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی در استان آغاز شده بود که میانگین پیشرفت آن‌ها حدود ۳۳ درصد بود، اما اکنون پیشرفت این پروژه‌ها به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

استاندار قزوین به افتتاح پنج هزار واحد مسکونی با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است 4 هزار واحد دیگر نیز در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نوذری همچنین از پیشرفت اجرای سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت در استان خبر داد و افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۳۳۰۰ متقاضی مشمول طرح جوانی جمعیت در استان زمین دریافت کرده‌اند که این آمار در مقایسه با سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: همچنان حدود 2 هزار متقاضی دیگر در صف دریافت زمین قرار دارند و تلاش خواهد شد در سال آینده این موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور بر آمادگی کامل مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در شرایط فعلی در استان حضور فعال داشته باشند و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

نوذری اضافه کرد: در سال آینده تمرکز استان بر جذب سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری، تقویت بخش کشاورزی و حمایت از واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال جاری ادامه داد: با وجود برخی چالش‌ها و شرایط ویژه، روند توسعه استان متوقف نشد و دستگاه‌های اجرایی با همراهی نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال کردند.

استاندار قزوین از همراهی و همدلی مسئولان استان قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های آیت‌الله حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در ایجاد انسجام مدیریتی و پیشبرد برنامه‌های استان داشته است.

نوذری تأکید کرد: این همدلی و نگاه مشترک میان مسئولان، زمینه‌ساز پیگیری جدی‌تر مسائل استان و حرکت در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

وی از بهبود وضعیت اعتبارات عمرانی استان خبر داد و گفت: با وجود اینکه میانگین تخصیص اعتبارات عمرانی در کشور حدود ۱۲ درصد بود، استان قزوین توانست با پیگیری‌های مستمر بخش قابل توجهی از منابع مصوب را جذب کند.

استاندار قزوین بیان کرد: با رایزنی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی در برخی پروژه‌ها میزان تخصیص حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرد که این موضوع در سطح کشور کم‌سابقه است.

نوذری ادامه داد: استمرار این روند نیازمند پیگیری جدی مدیران اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای تأمین منابع توسعه‌ای استان است.

وی در پایان سخنانش توسعه زیرساخت‌های درمانی را از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: روند ساخت بیمارستان شهیدرجایی بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برنامه‌ریزی شده است تا هفته دولت سال آینده به بهره‌برداری برسد.

