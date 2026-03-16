توزیع روزانه ۴۵۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه ماه مبارک رمضان، ایام پایان سال، انتقال ارز ترجیحی از اول زنجیره به انتهای زنجیره و مهم تر از همه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکایی اخیر، اظهار کرد: باید از همه تولیدکنندگان که در این شرایط به طور مستمر به تولید ادامه می‌دهند تشکر و قدردانی کنم زیرا که همین استمرار تولید باعث شده است تا مشکلی از نظر فراوانی کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

وی افزود: بیش از ۹۸ درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و سازمان جهاد کشاورزی نیز تلاش می‌کند تا در کنار این تولیدکنندگان قرار گرفته و از آنها حمایت کند.

شفیعی تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی را از دیگر وظایف جهاد کشاورزی دانست و ادامه داد: بعد از آغاز جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان، ستاد مدیریت بحران اقتصادی استان شروع به کار کرد و به ریاست شخص استاندار بارها تشکیل جلسه داد تا تمهیدات لازم برای فراوانی کالاهای اساسی در سطح بازار در نظر گرفته شد، البته آمادگی کاملی برای این شرایط داشتیم.

شفیعی بیان کرد: تداوم تولید در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر موارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا بتوانیم به طور مستمر شاهد فراوانی این‌ اقلام اساسی در بازار باشیم، خوشبختانه تولیدکنندگان به رغم همه مشکلاتی که دارند پای کار هستند.

۶ میلیون قطعه جوجه ریزی طی بهمن ماه در آذربایجان شرقی

وی از ۶ میلیون قطعه جوجه ریزی در بهمن ماه در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: اکنون به طور متوسط روزانه ۴۵۰ تن گوشت مرغ در بازار استان توزیع می شود که نشان از جوجه ریزی مناسب در بهمن ماه است، خوشبختانه در حوزه گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: مصرف برنج در کشور سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در داخل تولید می شود و بقیه آن به کشور وارد می شود، در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است.

شفیعی گفت: تدابیری که اتخاذ کردیم باعث شده است تا از زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شده است حتی یک کیلو گرم نیز از ذخایر راهبردی برداشت نداشته ایم و روال عادی طی می شود.

وی اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ طبق اختیاراتی که‌ داده شد کالاهای اساسی بدون طی کردن بخشی از بروکراسی های اداری و در اسرع وقت ترخیص می شود که این مسئله به تأمین فراوانی‌کالاهای اساسی در بازار کمک می کند.

وی ادامه داد: علاوه بر استمرار تولید بخشی از واردات قبلا توسط بخش خصوصی انجام شده و در انبارها موجود است بنابراین نیازی به توزیع مرغ و گوشت قرمز منجمد نیز در بازار وجود ندارد، حتی در خصوص نهاده های دامی نیز کمبودی وجود ندارد تا مجبور باشیم از ذخایر راهبردی استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: مشکلاتی برای تامین نقدینگی مورد نیاز مرغداران برای استمرار تولید وجود داشت که خط اعتباری ویژه ای از طریق بانک کشاورزی فراهم شد که در آذربایجان شرقی تا امروز حدود ۱.۶ همت توسط این خط برای مرغداران و دامداران اعتبار تخصیص داده شده است تا بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را به صورت اعتباری خریداری کنند. شفیعی ادامه داد: در خرید اعتباری بعد از ۳ ماه دامداران و مرغداران می‌توانند بدهی خود را به بانک کشاورزی پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام وارد کشاورزی قراردادی شده‌ است طوری که با مرغداران قرارداد منعقد می شود و نهاده های مورد نیاز را نیز تامین می‌کند و مرغ تولید شده را نیز به قیمت کیلویی ۲۷۲ هزار تومان یا به بازار تزریق شده و یا به صورت منجمد و پک شده به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: یکی‌ از وظایف ذاتی شرکت پشتیبانی امور دام این است که در مواقعی که قیمت در بازار پایین‌ است به صورتی که تولیدکننده متضرر می شود اقدام به خرید و ذخیره سازی کند تا قیمت متعادل شود.

شفیعی افزود: مشکلاتی برای تولید مرغداری های کوچک وجود داشت که وزیر محترم جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در این خصوص در نظر گرفت تا به این مرغداری ها تسهیلات نقدی پرداخت شود تا بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به خودکفایی آذربایجان شرقی در تولید گوشت قرمز گفت: استان در حوزه گوشت قرمز علاوه بر تامین نیاز خود، بخشی از تولیدات خود را به استان‌های دیگر نیز ارسال می کند، ۲ کشتارگاه استان بخش قابل توجهی از کشتار خود را به استان تهران ارسال می‌کنند که علاوه بر آن دام زنده نیز از آذربایجان‌شرقی به استان‌های دیگر ارسال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در ۲ سال اخیر استان در حوزه گوشت مرغ نیز خودکفا شده‌است، با جوجه ریزی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه می توانیم نیاز استان را تامین‌کنیم در صورتی که ماه گذشته ۶ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم.

شفیعی با اشاره به اینکه آذربایجان‌شرقی رتبه چهارم کشور در تولید تخم مرغ را دارد، گفت: این رتبه نشان می‌دهد که در حوزه تخم مرغ به صورت عمده به استان‌های دیگر صادر می‌کنیم و حتی در صورت نیاز می‌توانیم به خارج از کشور نیز صادرات داشته باشیم.

وی گفت: در حوزه محصولات پروتئینی مشکلی نداریم و در خصوص شیر نیز می‌توانیم نیاز استان را برطرف کنیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پیش بینی تولید بیش از ۷۰۰ هزارتن گندم در استان خبر داد و گفت: سال قبل خشکسالی باعث شد میزان تولید گندم کاهش پیدا کند و به ۴۶۰ هزار تن برسد ولی امسال خوشبختانه وضعیت بارندگی مناسب است، حدود ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی دیم و حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی آبی استان زیر کشت گندم رفته است.

شفیعی عنوان کرد: برابر قانون انتزاع نظارت بر واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، اعم از نظارت کمی و کیفی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است، اما نظارت در سطح بازار بر عهده اتاق اصناف است که زیرمجموعه سازمان صمت است، البته اخیرا خصوصا بعد از انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، جهاد کشاورزی نیز در نظارت بر بازار اتاق اصناف و سازمان صمت را همراهی می کند.

وی افزود: با تدابیر در نظر گرفته شده توسط استاندار محترم آذربایجان شرقی نظارت ها به صورت تیمی انجام می شود که تعزیرات، صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، فرمانداری در این تیم‌ها نماینده دارند، در صورت نیاز واحدهای تخصصی از قبیل اداره کل دامپزشکی، معاونت غذا و دارو و سایر موارد نیز نماینده دارند، وی البته باید از اصناف نیز قدردانی کرد که در شرایط کنونی بخش اعظم آنها از نظر قیمت گذاری همکاری بسیار خوبی دارند و در کنار مردم هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عنوان کرد: با توجه به شرایط جنگ‌ تحمیلی و ایام پایان سال شهرهای کوچکتر استان در حال حاضر مهاجرپذیر هستند و جمعیت این شهرها افزایش پیدا می‌کند، تجربه ای که از جنگ ۱۲ روزه داشتیم باعث شد حتی یک روز هم شاهد ایجاد صف های طولانی در نانوایی ها نباشیم زیرا که همه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده بود و بلافاصله ۲۵۲ نانوایی را در سطح استان ۲ نوبتی کردیم.

وی همچنین نانوایی های صنعتی به خصوص نانوایی هایی که راکد بود را به چرخه تولید برگرداندیم تا در سوپرمارکت‌ها نیز نان به وفور موجود باشد، همچنین سهمیه آرد نانوایی های ۲ نوبتی را اضافه کردیم و در حالی که در مواقع معمول سهمیه آرد ۱۰ روز را به نانوایی ها تحویل می دهیم در ایام فعلی سهمیه ۲۰ روز را تحویل دادیم تا نانوایان نیز نگرانی نداشته باشند.

میزان تولید گندم در آذربایجان شرقی بیش از نیاز است

شفیعی افزود: همچنین گندم مورد نیاز یک ماه کارخانه های آردسازی را نیز به آنها تحویل دادیم و این کارخانجات گندم لازم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایان تا پایان فروردین را در اختیار دارند، در ذخایر راهبردی گندم استان نیز مشکلی وجود ندارد و برداشت گندم در خوزستان نیز از اواسط فروردین آغاز و در آذربایجان شرقی نیز از اواسط خرداد شروع می شود.

وی ادامه داد: میزان تولید گندم استان بیشتر از نیاز است و در مجموع نیز هیچ نگرانی در مورد ذخیره گندم چه در سطح استان و چه در سطح کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص تامین‌ میوه پایان سال گفت: امسال تمهیدات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است، سازمان تعاون روستایی کشور و وزیر جهاد کشاورزی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی توجه ویژه ای به تأمین میوه پایان سال داشته اند، در آذربایجان شرقی نیز تعاون روستایی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان به صورت مشارکتی اقدام به خرید میوه پایان سال در فصل برداشت کرده اند که این رویه هم از کاهش شدید قیمت محصولات و متضرر شدن تولیدکنندگان جلوگیری کرد و هم این زمینه را ایجاد کرد که میوه پایان سال ۱۵ درصد کمتر از قیمت بازار عرضه شود.

شفیعی افزود: سازمان میادین شهرداری غرفه هایی را در سطح شهر تبریز و در شهرستان های استان به نمایندگی فروشگاه‌های تعاون روستایی و شهرداری ها غرفه هایی تشکیل شده و در اختیار مباشرین قرار می‌گیرد.

وی همچنین از مردم خواست از خریدهای هیجانی خودداری‌کنند زیرا که هیچ کمبود و مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

