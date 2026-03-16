به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید وزیر صمت از چندین واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، افزود: تیم‌های متخصص وزارت صمت به سرعت به موقع به منطقه اعزام شده و ارزیابی‌های میدانی انجام داده‌اند. نتایج این ارزیابی‌ها در قالب گزارش‌های جامع به وزیر صنعت و معدن و تجارت ارائه شده است. وزیر صمت در بازدیدهای متعدد خود از کارخانجات، وضعیت کلی هر مجموعه را بررسی کرد.

وی به بازدیدهای میدانی و گزارش‌گیری‌های انجام شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل شرایط امنیتی یا دسترسی محدود مورد بازدید قرار نگرفته‌اند، گزارش‌های تفصیلی توسط تیم‌های محلی تهیه شده و به سرعت به مقامات کشوری ارسال شده است. برخی از موارد حمایتی در این حوزه پیش‌نویس شده‌اند، اما برای تکمیل نهایی گزارش‌ها نیاز به بازدیدهای تکمیلی و تأیید نهایی دولت است.

استانداری مرکزی به چگونگی در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی در راستای حمایت و پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده در شرایط جنگی اشاره کرده و اظهار داشت: بر پایه گزارش‌های میدانی که انجام شده است، بسته حمایتی ویژه برای کارخانجات آسیب‌دیده در دستور کار دولت قرار گرفته است. این بسته‌ها شامل تسهیلات ارزی، تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و حمایت‌های بیمه‌ای برای کارگران می‌شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن و تجارت، پس از دریافت گزارش‌های میدانی، دستورات اجرایی جدیدی صادر کرده تا پیش از تصویب تصمیمات کلی، تمهیدات لازم برای واحدهای آسیب‌دیده به سرعت اجرا شود. تمامی اقدامات اولیه از همان لحظه پس از وقوع حمله و آغاز اصابت‌ها آغاز شد و امروز نیز دستورات قاطع برای تسریع بازگشت به تولید صادر شده است و این تمهیدات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بکار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/