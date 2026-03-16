خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار مرکزی:

استان مرکزی به دلیل نقش کلیدی صنایع در اقتصاد هدف تجاوزها قرار گرفت / بسته‌های حمایتی در راه است
کد خبر : 1762797
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار مرکزی گفت: بسته‌های حمایتی ویژه برای کارخانجات آسیب‌دیده در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در راه است. استان مرکزی به دلیل پیشرفت فناوری‌ بالا و نقش کلیدی صنایع در اقتصاد، مورد هدف تجاوزهای دشمن قرار گرفته است. پس از این حملات ناجوانمردانه وزارت صمت بلافاصله تمهیدات اولیه را برای حفظ مشاغل و رفع مشکلات کارگری در کارخانجات آسیب‌دیده اتخاذ کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید وزیر صمت از چندین واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، افزود: تیم‌های متخصص وزارت صمت به سرعت به موقع به منطقه اعزام شده و ارزیابی‌های میدانی انجام داده‌اند. نتایج این ارزیابی‌ها در قالب گزارش‌های جامع به وزیر صنعت و معدن و تجارت ارائه شده است. وزیر صمت در بازدیدهای متعدد خود از کارخانجات، وضعیت کلی هر مجموعه را بررسی کرد.

وی به بازدیدهای میدانی و گزارش‌گیری‌های انجام شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل شرایط امنیتی یا دسترسی محدود مورد بازدید قرار نگرفته‌اند، گزارش‌های تفصیلی توسط تیم‌های محلی تهیه شده و به سرعت به مقامات کشوری ارسال شده است. برخی از موارد حمایتی در این حوزه پیش‌نویس شده‌اند، اما برای تکمیل نهایی گزارش‌ها نیاز به بازدیدهای تکمیلی و تأیید نهایی دولت است.

استانداری مرکزی به چگونگی در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی در راستای حمایت و پشتیبانی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده در شرایط جنگی اشاره کرده و اظهار داشت: بر پایه گزارش‌های میدانی که انجام شده است، بسته حمایتی ویژه برای کارخانجات آسیب‌دیده در دستور کار دولت قرار گرفته است. این بسته‌ها شامل تسهیلات ارزی، تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت و حمایت‌های بیمه‌ای برای کارگران می‌شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن و تجارت، پس از دریافت گزارش‌های میدانی، دستورات اجرایی جدیدی صادر کرده تا پیش از تصویب تصمیمات کلی، تمهیدات لازم برای واحدهای آسیب‌دیده به سرعت اجرا شود. تمامی اقدامات اولیه از همان لحظه پس از وقوع حمله و آغاز اصابت‌ها آغاز شد و امروز نیز دستورات قاطع برای تسریع بازگشت به تولید صادر شده است و این تمهیدات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بکار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل