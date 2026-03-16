وزیر صمت عنوان کرد:
گامهای عملی دولت برای بازگرداندن سریع واحدهای آسیبدیده به مدار تولید / ضرورت پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت به اقدامات حمایتی برای واحدهای آسیبدیده از جنگ اشاره کرده و گفت: آمادگی کامل برای بازگرداندن سریع واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده در جریان حملات اخیر وجود دارد. در این راستا تسریع پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید ضروری است. پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی کارخانجات، دولت گامهای عملی برای بازگرداندن سریع واحدهای آسیبدیده به مدار تولید برداشته است.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک در جریان بازدید از چندین واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، افزود: برای هر یک از واحدهای آسیبدیده، اقدامات کارشناسی اولیه جهت برآورد دقیق خسارتهای وارده و شناسایی نیازهای اساسی انجام شده است. این ارزیابیها شامل بررسی زیرساختهای فیزیکی، تجهیزات، نیروی کار و نیازهای ارزی میشود تا بتوان برنامهای جامع برای بازسازی و راهاندازی مجدد تدوین کرد.
وی به جلسه هماهنگی با وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در جریان یک جلسه مشترک با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیماتی اتخاذ شد مبنی بر اینکه سرمایه در گردش بابت مابهالتفاوت نرخ ارز تا پایان سال جاری به تولیدکنندگان و صنعتگران پرداخت شود. این اقدام، فشار مالی ناشی از نوسانات ارزی را کاهش داده و امکان ادامه تولید بدون وقفه را برای واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم میکند.
وزارت صمت در حال بررسی نیازهای ارزی واحدهای آسیبدیده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع تسهیل نیازهای ارزی و سرمایهای اشاره کرده و اظهار داشت: وزارت صمت به سرعت در حال بررسی نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده است. به ویژه برای خطوط تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند. همچنین، نیازهای سرمایهای برای خرید ماشینآلات جدید یا تعمیرات اساسی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود تا این منابع در کوتاهترین زمان ممکن به دست صنایع برسد.
اتابک همچنین به مباحث مربوط به تسهیلات مالیاتی و بیمهای اشاره داشته و تصریح کرد: دولت در راستای رفع مشکلات مالی صنایع، موقتاً مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برخی واحدهای تولیدی و صنعتی را معلق کرده و در کنار آن، فرآیندهای مربوط به تأمین اجتماعی را تسهیل میکند. همچنین، برنامهای برای ایجاد بیمه بیکاری موقت برای کارگران آسیبدیده در حال تدوین است تا از بیکاری طولانیمدت نیروهای کار جلوگیری شود.
وی به در نظر گرفتن بسته حمایتی 7000 هزار میلیارد ریالی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده و نقش نظام بانکی در این حوزه اشاره کرده و بیان داشت: دولت برای تسهیل نقدینگی و سرمایهگذاری در واحدهای آسیبدیده برنامهای تدوین کرده که شامل تسهیلات بانکی میشود. اگرچه بانکها در حال اجرای این برنامه هستند، اما سرعت اجرای آن به دلیل برخی موانع اداری و فرایندهای داخلی بانکها کاهش یافته و تسریع در این حوزه ضروری است.
داروهای ایرانی در سطح بینالمللی دارای کیفیتی رقابتی هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع کیفیت داروهای ایرانی و چشمانداز صادرات اشاره داشته و تأکید کرد: در بخش داروسازی، داروهای ایرانی در سطح بینالمللی دارای کیفیتی رقابتی هستند. با استانداردسازی بیشتر و یکسانسازی فرایندهای تولیدی توسط سازمان توسعه تجارت و انجمنهای دارویی، این محصولات میتوانند به عنوان گزینهای جذاب برای بازارهای اوراسیا و کشورهای همسایه مطرح شوند. موضوعی که باید با جدیت پیگیری شود.
اتابک به فرایندهای صادراتی کشور و همچنین برنامهریزیهای انجام شده در راستای افزایش صادرات سنگین، از جمله شمش و ... اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: بخشی از صادرات کشور از طریق مرزهای مختلف در حال انجام است. در این راستا با هماهنگیهای انجام شده بین نهادهای مرتبط، انتظار میرود که صادرات سنگین از طریق تنگه هرمز به سرعت شدت گیرد و ظرفیت صادراتی کشور در این حوزه به طرز چشمگیری افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه واحدهای آسیبدیده باید هر چه سریعتر به مدار تولید بازگردند، اضافه کرد: در این راستا تمام توان دولت برای رفع موانع مالی، ارزی و فنی بکار گرفته میشود. هدف نهایی، حفظ اشتغال، حفظ توان تولید داخلی و ارتقاء جایگاه صادراتی کشور در بازارهای جهانی است. بر این اساس تمامی تلاشها در راستای حفظ حجم تولیدات داخلی و فرایندهای صادراتی کشور بکار گرفته شده تا بهرغم شرایط موجود بتوان ثبات اقتصادی را حفظ کرد.