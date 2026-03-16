خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسیب سیلاب به ده دهنه پل روستایی در شهرستان مهاباد/۱۵مورد رانش زمین و ریزش نخاله ساختمانی در روستای خلیفان
کد خبر : 1762774
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره حمل و نقل جاده ای مهاباد گفت: بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰ دهنه پل روستایی در این شهرستان دچار خسارت و تخریب شدند.

به گزارش ایلنا، رحمت نویدی نیا،اظهار کرد: در پی بارش‌های رگباری و طغیان رودخانه ها در شبانه روز گذشته تعدادی از ابنیه و پل های دسترسی به روستاهای خلیفان دچار آسیب و تخریب شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین آسیب مربوط به پل روستاهای گاومیشلان، آمد، کولتپه و زنده قول بوده و به سایر پل ها نیز نیاز به بازسازی و ساماندهی دارند.

رییس اداره حمل و نقل جاده ای مهاباد گفت:همچنین طی این مدت ۱۵ رانش زمین و ریزش نخاله های سنگی به بستر جاده های بخش خلیفان و مسیرهای روستایی گزارش شده و لایروبی و بازگشایی این مسیرها نیز از بامداد امروز در دستور کار قرار گرفته است.

نویدی بیان کرد: هم اکنون ۱۰ دستگاه سنگین حمل و نقل جاده ای با بیش از ۲۰ نیرو خدماتی در قالب تیم های عملیاتی در بخش خلیفان مستقر و مشغول ساماندهی این وضعیت شده اند.

وی ادامه داد:‌ به علت شیب تند و جنس خاک منطقه، احتمال تداوم رانش‌ها در صورت ادامه بارندگی وجود دارد و تیم‌های عملیاتی در حال رصد مستمر نقاط بحرانی هستند.

نویدی‌نیا تاکید کرد: با هماهنگی مدیریت بحران شهرستان، بررسی وضعیت پل‌ها و تدوین برنامه بازسازی اضطراری در دستور کار قرار گرفته و اولویت با مسیرهایی است که دسترسی جمعیت بیشتری را شامل می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل