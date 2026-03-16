آسیب سیلاب به ده دهنه پل روستایی در شهرستان مهاباد/۱۵مورد رانش زمین و ریزش نخاله ساختمانی در روستای خلیفان
رییس اداره حمل و نقل جاده ای مهاباد گفت: بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانهها طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰ دهنه پل روستایی در این شهرستان دچار خسارت و تخریب شدند.
به گزارش ایلنا، رحمت نویدی نیا،اظهار کرد: در پی بارشهای رگباری و طغیان رودخانه ها در شبانه روز گذشته تعدادی از ابنیه و پل های دسترسی به روستاهای خلیفان دچار آسیب و تخریب شده است.
وی اضافه کرد: بیشترین آسیب مربوط به پل روستاهای گاومیشلان، آمد، کولتپه و زنده قول بوده و به سایر پل ها نیز نیاز به بازسازی و ساماندهی دارند.
رییس اداره حمل و نقل جاده ای مهاباد گفت:همچنین طی این مدت ۱۵ رانش زمین و ریزش نخاله های سنگی به بستر جاده های بخش خلیفان و مسیرهای روستایی گزارش شده و لایروبی و بازگشایی این مسیرها نیز از بامداد امروز در دستور کار قرار گرفته است.
نویدی بیان کرد: هم اکنون ۱۰ دستگاه سنگین حمل و نقل جاده ای با بیش از ۲۰ نیرو خدماتی در قالب تیم های عملیاتی در بخش خلیفان مستقر و مشغول ساماندهی این وضعیت شده اند.
وی ادامه داد: به علت شیب تند و جنس خاک منطقه، احتمال تداوم رانشها در صورت ادامه بارندگی وجود دارد و تیمهای عملیاتی در حال رصد مستمر نقاط بحرانی هستند.
نویدینیا تاکید کرد: با هماهنگی مدیریت بحران شهرستان، بررسی وضعیت پلها و تدوین برنامه بازسازی اضطراری در دستور کار قرار گرفته و اولویت با مسیرهایی است که دسترسی جمعیت بیشتری را شامل می شود.