مشارکت فعال بیش از ۱۰۰ تعاونی مصرف در سراسر فارس

به گزارش ایلنا، مدیریت تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت‌های تعاونی مصرف در شیراز، از مشارکت بیش از ۱۰۰ تعاونی مصرف در سطح استان برای اجرای این طرح خبر داد.

طالب دهقان گفت: این تعاونی‌ها شامل ۴۳ تعاونی مصرف فرهنگیان و ۶۰ تعاونی مصرف کارکنان دولت هستند که نشان از عزم جدی این نهادها در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

دهقان ادامه داد: با نظارت دقیق بر فرآیند خرید و فروش در قالب اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امکان دستکاری قیمت‌ها کاهش یافته و قیمت‌های منطقی‌تری برای کالاهای اساسی ارائه می‌شود همچنین با ثبت اطلاعات خرید و فروش به صورت الکترونیکی، شفافیت بیشتری در زنجیره تامین ایجاد می‌کند و از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح به طور خاص به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه است، زیرا امکان دسترسی به کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب را برای آن‌ها فراهم می‌کند و با نظارت دقیق و ثبت اطلاعات، امکان سوء استفاده و احتکار کالاهای اساسی به حداقل می‌رسد.

دهقان اضافه کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی به دولت کمک می‌کند تا توزیع کالاهای اساسی را به صورت بهینه‌تری مدیریت کرده و از بروز کمبودها جلوگیری کند.

مدیریت تعاون اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: در جریان بازدیدها، مشکلات احتمالی مشارکت فعال این تعاونی‌ها در اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و موانع رفع شد، این اقدام، نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح و تحقق وعده‌های خود در زمینه حمایت از مردم و ایجاد عدالت اجتماعی است.