خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله موشکی به خیابانی در شیراز/ چند شهروند شهید و زخمی شدند

حمله موشکی به خیابانی در شیراز/ چند شهروند شهید و زخمی شدند
کد خبر : 1762761
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اصابت موشک آمریکایی و صهیونی به یکی از خیابان‌های شهر شیراز که در نزدیکی یک مقر انتظامی و محل تردد شهروندان قرار دارد، یک دستگاه اتوبوس و چند خودروی شخصی و تاکسی آسیب دیدند و تعدادی از شهروندان به شهادت رسیدند یا مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های اولیه، در جریان این حمله که امروز(دوشنبه) در یکی از خیابان‌های پرتردد شهر شیراز رخ داد، یک دستگاه اتوبوس شهری به همراه چند خودروی شخصی و تاکسی هدف اصابت قرار گرفت. 

محل حادثه در نزدیکی یکی از مراکز انتظامی قرار داشته و در زمان وقوع، شهروندان بسیاری در حال تردد در این محدوده بودند.

شاهدان عینی اعلام کردند که پس از وقوع انفجار، اتوبوس و چند خودرو دچار خسارت جدی شدند؛ شدت انفجار موجب آسیب به بدنه خودروها و ایجاد صحنه‌ای پر از دود و آوار در محل حادثه شد.

نیروهای امدادی و خدمات شهری بلافاصله به محل اعزام شدند تا به آسیب‌دیدگان کمک کنند.

 بر پایه اطلاعات منتشر شده، در این حادثه تعدادی از شهروندان جان خود را از دست داده و شماری دیگر مجروح شدند.

مجروحان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

 مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در حاشیه این جنایت جنگی در جمع خبر گاران گفت: پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و پلیس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، انتقال مجروحان و بررسی ابعاد حادثه را آغاز کردند. 

غلامرضا غلامی افزود: همچنین مسیرهای منتهی به محل حادثه برای تسهیل عملیات امدادی به طور موقت مسدود شد که به زودی بازگشایی می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل