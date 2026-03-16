حمله موشکی به خیابانی در شیراز/ چند شهروند شهید و زخمی شدند

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های اولیه، در جریان این حمله که امروز(دوشنبه) در یکی از خیابان‌های پرتردد شهر شیراز رخ داد، یک دستگاه اتوبوس شهری به همراه چند خودروی شخصی و تاکسی هدف اصابت قرار گرفت.

محل حادثه در نزدیکی یکی از مراکز انتظامی قرار داشته و در زمان وقوع، شهروندان بسیاری در حال تردد در این محدوده بودند.

شاهدان عینی اعلام کردند که پس از وقوع انفجار، اتوبوس و چند خودرو دچار خسارت جدی شدند؛ شدت انفجار موجب آسیب به بدنه خودروها و ایجاد صحنه‌ای پر از دود و آوار در محل حادثه شد.

نیروهای امدادی و خدمات شهری بلافاصله به محل اعزام شدند تا به آسیب‌دیدگان کمک کنند.

بر پایه اطلاعات منتشر شده، در این حادثه تعدادی از شهروندان جان خود را از دست داده و شماری دیگر مجروح شدند.

مجروحان توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در حاشیه این جنایت جنگی در جمع خبر گاران گفت: پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و پلیس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، انتقال مجروحان و بررسی ابعاد حادثه را آغاز کردند.

غلامرضا غلامی افزود: همچنین مسیرهای منتهی به محل حادثه برای تسهیل عملیات امدادی به طور موقت مسدود شد که به زودی بازگشایی می شود.

