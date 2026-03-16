صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس

اداره‌کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار نارنجی از فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، این سامانه همراه با بارش باران و رعد و برق، وزش باد گاهی شدید و در برخی مناطق بارش تگرگ و در ارتفاعات شمالی استان بارش برف  تا پایان وقت امروز دوشنبه خواهد بود.

سامانه فعلی طی امروز در مناطق شمال و شمال غرب و مرکز به ویژه شهرستان‌های بیضا، رستم، سپیدان، کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، ممسنی، شیراز و غرب اقلید و شمال مرودشت فعالیت خواهد داشت که برای این مناطق هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده است.

 هواشناسی فارس نسبت به جاری شدن سیلاب و روان‌آب و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی به دلیل مه‌گرفتگی، وزش باد شدید موقتی و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داد.

در این اطلاعیه  بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیر ضروری، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از فعالیت‌های تفریحی در محیط باز و احتیاط در تردد از آزادراه شیراز ـ اصفهان در هنگام فعالیت این سامانه تأکید شده است.

