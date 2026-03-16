صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس

سامانه فعلی طی امروز در مناطق شمال و شمال غرب و مرکز به ویژه شهرستان‌های بیضا، رستم، سپیدان، کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، ممسنی، شیراز و غرب اقلید و شمال مرودشت فعالیت خواهد داشت که برای این مناطق هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده است.

هواشناسی فارس نسبت به جاری شدن سیلاب و روان‌آب و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی به دلیل مه‌گرفتگی، وزش باد شدید موقتی و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داد.

در این اطلاعیه بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیر ضروری، عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از فعالیت‌های تفریحی در محیط باز و احتیاط در تردد از آزادراه شیراز ـ اصفهان در هنگام فعالیت این سامانه تأکید شده است.