فعالیت ۱۰ پایگاه همیاران سلامت روان در قزوین
مدیرکل بهزیستی قزوین از فعالیت ۱۰ پایگاه همیاران سلامت روان در سطح استان خبر داد و گفت: گروههای مردمی که از دل محلهها برخاستهاند، در زمان بروز بحرانهای اجتماعی و روانی به عنوان بازوی مشورتی و حمایتی بهزیستی وارد عمل میشوند تا خدمات مشاورهای و شناسایی افراد نیازمند به کمک را ارایه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی با اشاره به نقش محوری همیاران در ارتقای سلامت روان جامعه، اظهار کرد: همیاران سلامت روان، گروههای مردمی هستند که با محوریت سازمانهای مردمنهاد گرد هم آمدهاند و تمرکز اصلی آنها نیز بر آموزشهای اجتماعی، خودمراقبتی، مهارتهای زندگی، تابآوری و مشارکت اجتماعی است.
وی اضافه کرد: در این پایگاهها اهالی محله گرد هم میآیند تا مسایل و مشکلات محله خود را مطرح کنند، این مشارکت جمعی، الگوی موثری برای توانمندسازی اجتماعی به شمار میرود.
غلامرضایی با بیان اینکه این پایگاهها هم به صورت مستقل و هم در قالب طرحهای دفتر مشاوره بهزیستی فعالیت میکنند، تاکید کرد: در حوزه مشاوره، افراد نیازمند به کمک را شناسایی و تا حد امکان حمایتهای روانی ارائه میدهند، هرچند که این روند هنوز به شکل منسجم و ساختاریافته انجام نمیشود.
مدیرکل بهزیستی قزوین با اشاره به سابقه طولانی فعالیت این گروهها، بیان کرد: اولین گروه همیاران سلامت روان از سال ۸۵ در محلههای نواب، حیدری و غیاثآباد قزوین فعالیت خود را آغاز کردند و امروز با ۱۰ پایگاه فعال در سطح استان، گستره وسیعتری از خدمات را پوشش میدهند.
غلامرضایی از بازنگری در ساختار این پایگاهها خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر این پایگاهها روند معمول خود را طی میکنند، اما طی یک سال اخیر، مطالعه و بررسی برای ایجاد تحول در نحوه فعالیت آنها در سطح کشور آغاز شده و از سال جدید، شیوهنامه جدیدی برای فعالیت این گروهها ابلاغ خواهد شد تا با سبک و سیاقی بهروزتر و متناسب با شرایط جامعه، جهتگیری مشخصتری پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: در گروههای همیار، الزامی برای سطح بالای تحصیلات وجود ندارد و از ظرفیت همه علاقهمندان استفاده میشود؛ در برخی گروهها نیز افراد متخصص حضور دارند و در برخی دیگر، با توجه به موقعیت، از توان دوستان و همکاران دیگر بهره گرفته میشود.