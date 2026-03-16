به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این ارتباط گفت: در پی حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، یک پرتابه در محدوده پلیس‌راه سه‌راه شهرک صنعتی البرز اصابت کرد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و همچنین هیچ‌یک از شرکت‌ها و واحدهای مستقر در شهرک صنعتی البرز مورد حمله قرار نگرفته و آسیبی ندیده‌اند.

احمدپور تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی و امنیتی در محل حضور دارند و بررسی‌های لازم در حال انجام است و شرایط منطقه در وضعیت عادی قرار دارد.

