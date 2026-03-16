سخنگوی شورای تأمین استان خبر داد؛
اصابت یک پرتابه به پلیسراه سهراه شهرک صنعتی البرز
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین از اصابت یک پرتابه در محدوده پلیسراه سهراه شهرک صنعتی البرز خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور در این ارتباط گفت: در پی حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، یک پرتابه در محدوده پلیسراه سهراه شهرک صنعتی البرز اصابت کرد.
وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته و همچنین هیچیک از شرکتها و واحدهای مستقر در شهرک صنعتی البرز مورد حمله قرار نگرفته و آسیبی ندیدهاند.
احمدپور تأکید کرد: دستگاههای امدادی و امنیتی در محل حضور دارند و بررسیهای لازم در حال انجام است و شرایط منطقه در وضعیت عادی قرار دارد.