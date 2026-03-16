به گزارش ایلنا از قزوین، اصغر گونجی در تشریح این خبر گفت: مالکان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی خود به شعب بنیاد مسکن انقلالب اسلامی شهرستان محل خود مراجعه و آخرین وضعیت ساختمان خود را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده در شعب این نهاد در شهرستان‌های قزوین، آوج، تاکستان، بویین زهرا، آبیک و البرز، کارشناسان و تیم‌های ارزیاب با حضور در محل حادثه نسبت به بررسی میزان خسارت‌های وارده اقدام تا در اسرع وقت و پس از تامین اعتبار لازم نسبت به بازسازی واحد اقدام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه براساس دستورالعمل‌های ارزیابی در حوادث، اطمینان می‌دهیم کارشناسان این نهاد با دقت واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی را در هرسطحی که باشند را اعلام خواهند کرد و طبیعتا واحدهای مسکونی یا تجاری آسیب دیده که نیازمند تعمیرات تو یا بازسازی کامل، مطابق با استانداردهای علمی و فنی لازم باشند، در روند بازسازی قرار گیرند.

به گفته وی، تمامی امور مربوط به آواربرداری در روستای آسیب دیده تتنک شهرستان بویین زهرا انجام شده و باقی واحدها نیز در دست تعمیرات اساسی است.

گونجی اضافه کرد: این نهاد آمادگی دارد تا با حضور در تمامی نقاط شهری و روستایی، ضمن برآورد واحدهای مسکونی و یا تجاری آسیب دیده، نسبت به میزان این خسارت ها اقدام کرده تا بر مبنای دستورالعمل های موجود با سرعت در مسیر بازسازی قرار گیرد.

انتهای پیام/