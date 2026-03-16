خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت دو دانش آموز دختر آذربایجان غربی در حملات رژیم صهیونیستی

کد خبر : 1762752
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی از شهادت دو دانش‌آموز دختر این استان طی حملات دشمن آمریکایی -صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر صمیمی در این زمینه افزود: یسنا میرزازاده و رها حیدری دانش‌آموزان مدرسه فضیلت ناحیه دو ارومیه طی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار در مسیر ارومیه به سلماس به همراه خانواده‌هایشان به فیض شهادت نائل شدند.

وی افزود: جامعه آموزش‌وپرورش استان امروز در سوگ آنان عزادار است و بدون شک خون پاک این کودکان بی‌گناه گریبان این جنایت‌کاران تاریخ را خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل