شهادت دو دانش آموز دختر آذربایجان غربی در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، علی اکبر صمیمی در این زمینه افزود: یسنا میرزازاده و رها حیدری دانش‌آموزان مدرسه فضیلت ناحیه دو ارومیه طی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار در مسیر ارومیه به سلماس به همراه خانواده‌هایشان به فیض شهادت نائل شدند.