شهادت دو دانش آموز دختر آذربایجان غربی در حملات رژیم صهیونیستی
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجان غربی از شهادت دو دانشآموز دختر این استان طی حملات دشمن آمریکایی -صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر صمیمی در این زمینه افزود: یسنا میرزازاده و رها حیدری دانشآموزان مدرسه فضیلت ناحیه دو ارومیه طی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در مسیر ارومیه به سلماس به همراه خانوادههایشان به فیض شهادت نائل شدند.
وی افزود: جامعه آموزشوپرورش استان امروز در سوگ آنان عزادار است و بدون شک خون پاک این کودکان بیگناه گریبان این جنایتکاران تاریخ را خواهد گرفت.