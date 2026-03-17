تنگه هرمز برگ برنده ایران است/ روند افول قدرت آمریکا در جهان آغاز شده است

جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌توانند بدون پرداخت هزینه برای ما هزینه ایجاد کنند، زیرا هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز در اختیار ایران قرار دارد و این موضوع می‌تواند ابزاری برای فشار بر اقتصادهای غربی و آمریکا باشد. این یک برگ برنده برای ما محسوب می‌شود؛ چرا که در صورت افزایش قیمت نفت به بیش از صد دلار، توان مقاومت آنها محدود خواهد شد.

قادری با اشاره به تفاوت روحیه مردم ایران با دشمنان کشور اظهار کرد:مردم ایران به دلیل اعتقاد به شهادت و باور به آخرت، از کشته شدن هراسی ندارند؛ در حالی‌ که در سوی مقابل، در سرزمین‌های تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی با به صدا درآمدن آژیر خطر، مردم بلافاصله به پناهگاه‌ها می‌روند.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران با مسئولان رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: مسئولان کشور در راهپیمایی روز قدس در کنار مردم حضور یافتند، آن هم بدون توجه به تهدیدها و احتمال بمباران. این حضور، نشانه‌ای از همراهی و همبستگی میان مردم و مسئولان است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد ایران از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است، گفت: اقتصاد کشور ما اقتصادی متنوع است و جمعیت قابل توجهی نیز دارد. در سال‌های پس از انقلاب، ظرفیت‌های قابل توجهی برای تاب‌آوری در کشور ایجاد شده و همین موضوع امکان مدیریت شرایط سخت و طولانی‌مدت را فراهم می‌کند.

نماینده شیراز و زرقان همچنین با اشاره به تغییر موازنه قدرت در جهان اظهار کرد: ابهت و هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی که از قدرت‌های هسته‌ای به شمار می‌روند، تا حد زیادی خدشه‌دار شده و روند افول قدرت آنها آغاز شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ گفت: برخی تحولات اخیر، از جمله شکست آمریکا در جنگ تعرفه‌ای و طرح‌هایی مانند الحاق گرینلند، نشان‌دهنده رویکردهای نادرست در سیاست‌گذاری است و به نظر می‌رسد شکست‌های آمریکا یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.

قادری ادامه داد: احتمال دارد در انتخابات آینده، حزب جمهوری‌خواه که قدرت را در اختیار ترامپ قرار داده است، رقابت را به دموکرات‌ها واگذار کند و ترامپ پس از جیمی کارتر، دومین رئیس‌جمهوری باشد که با چالش‌های ناشی از مواجهه با جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کشور تصریح کرد: با وجود شرایط موجود، زیرساخت‌های کشور آسیب جدی ندیده و دشمنان نیز قادر به آسیب رساندن به آنها نخواهند بود؛ زیرا در صورت هرگونه اقدام، با واکنش متقابل مواجه خواهند شد و زیرساخت‌های کشورهای مشارکت‌کننده در جنگ نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

قادری همچنین افزود: آمریکا خود را درگیر مسائل کوچک و حاشیه‌ای کرده است؛ مسائلی که هر یک می‌تواند به تضعیف قدرت این کشور منجر شود. در چنین شرایطی، برخی کشورهای عربی و تولیدکنندگان نفت نیز توجه کمتری به خواسته‌های آمریکا دارند و برای تأمین منافع و امنیت خود به سمت همکاری بیشتر با اقتصادهایی مانند چین و روسیه حرکت کرده‌اند.

او در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: با روندی که در حال شکل‌گیری است، می‌توان انتظار داشت که در نهایت موفقیت از آن مردم ایران باشد.

وی توضیح داد: یکی از دلایل این موضوع آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کنند. حتی برخی کشورهایی که تصور می‌شد در کنار آمریکا قرار بگیرند، در عمل موضعی متفاوت اتخاذ کرده‌اند.

قادری همچنین به اختلافات داخلی در آمریکا اشاره کرد و گفت: وجود اختلافات جدی در داخل آمریکا نشان می‌دهد شرایط آن‌گونه که آنها تصور می‌کردند پیش نرفته است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به روحیه مردم ایران گفت: مردم ایران در مقایسه با دشمنان خود از کشته شدن و شهادت هراسی ندارند و تجمعات و راهپیمایی‌هایی که در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود، نشان‌دهنده این روحیه است. در شرایط کنونی، این تقابل صرفاً میان دولت‌ها نیست، بلکه میان مردم ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: آمریکا به هیچ وجه قادر نخواهد بود ایران را در این جنگ شکست دهد.

