دیدار مدیرکل کانون پرورش فکری فارس با خانواده ٣شهید دانشآموز لامرد
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با اشاره به جایگاه ارزشمند شهدای دانشآموز در میان نسل کودک و نوجوان، بر ضرورت معرفی شخصیت، خاطرات و ویژگیهای اخلاقی آنان برای اعضای کانون و نوجوانان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی خواجهنژادیان به همراه عباس زیبنده مسئول حراست این ادارهکل در سفر به شهرستان لامرد، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ سه شهید دانشآموز، هلما سادات احمدیزاده، الهام زائری و ایلیا خاتمی ادای احترام کرد.
در ادامه این سفر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با حضور در منازل این شهیدان با خانوادههای آنان دیدار و گفتوگو کرد. سیده هلما سادات احمدیزاده از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز لامرد بود.
در جریان این دیدار، خواجهنژادیان ضمن گفتوگو با خانوادههای این سه شهید، سلام و پیام همدردی حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و مدیران کل کانون در استانهای مختلف کشور را به خانوادههای این شهیدان ابلاغ کرد.
همچنین در ادامه این دیدار، حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و حجتالاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، به صورت برخط با خانوادههای این شهیدان گفتوگو کرده و ضمن ابراز تسلیت، از آنان دلجویی کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در این دیدار بر اهمیت ثبت و مکتوبسازی خاطرات و روایتهای مرتبط با این سه شهید تأکید کرد و گفت: تولید آثار فرهنگی، ادبی و هنری درباره این شهیدان میتواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.
در بخشی از این دیدار، پدر شهیده هلما سادات احمدیزاده به بیان خاطرات و ویژگیهای شخصیتی فرزند خود پرداخت و حاضران سخنان وی را شنیدند.
پدر و مادر این شهیدان نیز با تأکید بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت، اعلام کردند که همواره در مسیر ولایت حرکت کرده و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. آنان همچنین شهادت فرزندان خود را هدیهای الهی دانستند و از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواستند با اقتدار در برابر هرگونه تجاوز به کشور ایستادگی کنند.
خانوادههای شهدا در ادامه با اشاره به محل وقوع حادثه بیان کردند که فرزندانشان برای تمرین والیبال به سالن ورزشی لامرد مراجعه میکردند و محل مورد اصابت نیز یک مکان کاملاً ورزشی بوده است. آنان همچنین بر توجه ویژه فرزندانشان به تحصیل، فعالیتهای ورزشی و برنامههای تربیتی و مذهبی تأکید کردند.
پدر و مادر شهدا همچنین اظهار کردند که هر سه شهید از ارادتمندان امام حسین(ع) بودند و در برنامههای مذهبی از جمله پیادهروی اربعین و آیینهای تعزیهخوانی مشارکت فعال داشتند.
در ادامه این دیدار، معلم شهیده هلما سادات احمدیزاده نیز با بیان خاطراتی از این دانشآموز، او را فردی مؤدب، مهربان و دارای روحیهای معنوی توصیف کرد.
در پایان این دیدار، لوح تقدیر و هدایایی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خانوادهها و خواهران و برادران این شهیدان اهدا شد.