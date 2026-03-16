واگذاری مجوز حمل دام به مدیران شهرستانی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، صدور مجوز حمل دام (پرواری و داشتی) به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها تفویض شد.

به گزارش ایلنا، علی فلاحی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز حمل دام به داخل و خارج از استان به مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان ها تفویض شده است و نیازی به تاییدیه معاونت بهبود تولیدات دامی نمی باشد.

وی تصریح کرد: مدیران شهرستانی بر اساس مقررات و با هماهنگی اداره دامپزشکی، مجوزها را صادر خواهند کرد. 

فلاحی بر لزوم رعایت ضوابطی چون پلاک‌کوبی دام، ثبت در سامانه هویت‌گذاری، و رعایت محدودیت‌های زمانی نگهداری دام و ظرفیت واحدها تاکید کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صدور مجوز حمل دام پرواری و داشتی صرفاً برای پرورش و نگهداری در سایر دامداری ها است و دام حذفی فقط برای حمل به کشتارگاه مجوز دریافت می کند.

 وی اعلام کرد: بر اساس بازدید میدانی و ظرفیت دامداری ها، از معرفی دام مازاد بر ظرفیت خالی این واحدها ممانعت خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع امور در حوزه حمل و نقل دام در استان صورت گرفته است.

