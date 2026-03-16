آغاز کاشت ذرت بهاره در سطح ٦٧ هزار هکتار در فارس
معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز کاشت ذرت بهاره ١٤٠۵ در این استان خبر داد و گفت: برنامهریزی برای کاشت ذرت در سطحی معادل ٦٧ هزار هکتار انجام شده است.
به گزارش ایلنا، سهیل فرید با بیان اینکه کاشت ذرت در شهرستانهای داراب، قیروکارزین و کازرون آغاز شده است، تصریح کرد: براساس الگوی کشت، کاشت ذرت سیلویی و ذرت دانهای به ترتیب در سطح ۵٠ هزار هکتار و ١٧ هزار هکتار ابلاغ شده است.
وی باتوجهبه خشکسالیهای اخیر در استان فارس، اظهار کرد: توسعه کشت ارقام زودرس و میانرس ذرت با هدف کاهش تعداد دفعات آبیاری، استفاده بهینه از آب و ایجاد مزارع الگویی ذرت بهمنظور رعایت اصول بهزراعی و افزایش تولید ازجمله اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش خسارات ناشی از خشکسالی است.
فرید افزود: در راستای کشت حفاظتی (بی خاکورزی، کشت مستقیم و کمخاکورزی) و آرایش کاشت ١٤٠ سانتیمتری ذرت دانهای که برای اولینبار در استان فارس اجرا شد سطح ابلاغی به شهرستانها اعلام شد.
او توضیح داد: در سال گذشته حدود ١٧٠٠ هکتار در شهرستانهای مختلف استان با روش آرایش کاشت موصوف اجرا شد.
این مقام مسئول کاهش ٦۵ درصدی مصرف آب نسبت به غرقابی، کاهش ٣۵ درصدی نسبت به آبیاری تیپ، کاهش ٣٧ درصدی مصرف بذر از ٣۵ کیلوکرم به ٢٢ کیلوگرم در هکتار، کاهش ٤٦ درصدی مصرف نوار تیپ از ١٣ به ٧ حلقه، استفاده از رقم میان رس و کاهش حداقل یک مرحله آبیاری به میزان ٨٠٠ مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب را از اهداف اجرای آرایش کاشت ١٤٠ سانتیمتری دانست.
معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: امید است با بررسی و ارزیابی دقیق در پروژههای مذکوردر پایان فصل رشد بتوانیم با آرایش کاشت جدید، استفاده از ارقام زودرس و میان رس، آبیاری میکرو و تغذیه متعادل که درنهایت باعث افزایش عملکرد محصول از نظر کمی و کیفی میگردد روش جدید کشت به کشاورزان معرفی شود.