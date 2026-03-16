شهردار شیراز خبرداد؛

۱۷۰ مصوبه برای مدیریت شرایط جنگی در شهر تصویب شد

بیش از ۳۰۰ مأموریت آتش‌نشانی در روزهای پرتنش شیراز

شهردار شیراز گفت: مدیریت شهری در روزهای بحران با برگزاری نشست‌های مستمر مدیریت بحران، انجام صدها مأموریت عملیاتی و تداوم خدمات شهری تلاش کرده ضمن ساماندهی شرایط و پشتیبانی از شهروندان، روند فعالیت‌های عمرانی و پویایی شهر متوقف نشود.

به گزارش ایلنا، در پی شرایط خاص جنگی و روزهای پرتنش اخیر، مجموعه مدیریت شهری شیراز با بسیج ظرفیت‌های عملیاتی و خدماتی، اقدامات گسترده‌ای را برای حفظ پایداری خدمات شهری، امدادرسانی و پشتیبانی از شهروندان و برنامه‌های مردمی در سطح شهر به اجرا گذاشته است.

محمدحسن اسدی اظهار داشت: کمیته مدیریت بحران شهرداری طی این مدت، با مدیریت مستقیم وی، بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و حاصل این نشست‌ها تصویب نزدیک به ۱۷۰ مصوبه برای مدیریت شرایط و ساماندهی خدمات شهری بوده است.

وی افزود: بخش مهمی از اقدامات شهرداری در این ایام شامل امداد و نجات، اطفای حریق، آواربرداری، پشتیبانی میدانی، اسکان اضطراری شهروندان و همکاری در برگزاری آیین‌های تشییع و تدفین شهدا بوده که توسط مجموعه‌های مختلف شهرداری انجام شده است.

شهردار شیراز تصریح کرد: نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در این مدت بیش از ۳۰۰ مأموریت مستقیم عملیاتی انجام داده‌اند و در جریان حوادث اخیر نیز چهار نفر از کارکنان شهرداری به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح و جانباز شده است.

اسدی خاطرنشان کرد: همزمان با حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، شهرداری برای تقویت فضای همبستگی اجتماعی اقدام به فضاسازی شهری در نقاط مختلف کرده و بیش از هزار فضای تبلیغاتی شامل بیلبورد، استند و استرابورد در سطح شهر ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این، چند صد هزار پرچم و تصاویر مرتبط با ارزش‌های ملی و دینی در میان مردم توزیع شده و مواکب متعددی نیز در نقاط مختلف شهر برای ارائه خدمات مردمی و فرهنگی راه‌اندازی شده است.

شهردار شیراز بیان کرد: با وجود شرایط خاص، روند اجرای پروژه‌های شهری متوقف نشده و به جز تعداد محدودی از طرح‌ها که به دلیل ملاحظات ایمنی موقتاً متوقف شده‌اند، سایر پروژه‌های عمرانی همچنان فعال بوده و بخشی از آنها تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید. 

گفتنی است، مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد مدیریت شهری شیراز با اتکا به ظرفیت نیروهای خدماتی و پشتیبانی، تلاش کرده ضمن حفظ جریان زندگی شهری، پاسخگوی نیازهای شهروندان در شرایط بحرانی باشد و همزمان روند توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی شهر را نیز تداوم بخشد.  

 

