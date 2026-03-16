دانشگاه شیراز دانشگاهیان را به همبستگی ملی فراخواند

به گزارش ایلنا، مدیر روابط‌عمومی دانشگاه شیراز گفت: همزمان با آغاز جنگ ناجوانمردانه صهیونیستی‌آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، ستاد همبستگی ملی دانشگاهیان با رویکردی فرهنگی، اجتماعی و راهبردی تشکیل شد تا ضمن ترویج روحیه‌ی همدلی و اعتماد ملی، به تولید فکر، تحلیل و محتوای مؤثر در زمینه‌ی دفاع از تمامیت ارضی و تقویت جبهه‌ی مقاومت ملی و هدایت توان علمی و فرهنگی دانشگاهیان به‌سوی حمایت آگاهانه از منافع ملی بپردازد.

محسن گل‌آرایش،افزود: فلسفه تشکیل این ستاد مبتنی‌بر این درک است که دانشگاه نه‌تنها پایگاه علم و اندیشه، بلکه تکیه‌گاه اجتماعی جامعه در بحران‌هاست. از همین رو، ستاد همبستگی ملی دانشگاهیان می‌کوشد با تولید محتوا و تحلیل در زمینه‌های حفظ تمامیت ارضی، تبیین واقعیت‌های جنگ و مقاومت، و مقابله با جنگ شناختی دشمن، فضای عقلانی و امیدبخش را در میان اقشار دانشگاهی گسترش دهد.

به گفته‌ی وی، این ستاد بر آن است تا با ایجاد شبکه‌ای هم‌افزا میان استادان، پژوهشگران و دانشجویان، بستر همفکری، همکاری و کنش اجتماعی دانشگاهیان را در شرایط حساس کشور ایجاد کند؛ بستری که هدف نهایی آن افزایش تاب‌آوری ملی، ارتقای روحیه‌ی مقاومت و احیای سرمایه اجتماعی دانشگاه در کنار ملت است.

مدیر روابط‌عمومی دانشگاه شیراز گفت: این ستاد با انتشار فراخوان «برای ایران» از همه‌ی دانشگاهیان دعوت کرده است تا با عضویت در کارگروه‌های تخصصی و مشارکت در طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه، در ایفای رسالت اجتماعی خود و تسکین دردهای امروز جامعه سهیم باشند.

وی افزود: در این چارچوب، کارگروه‌هایی در حوزه‌های ادبی و هنری، رسانه و ارتباطات، مشاوره و روان‌شناسی، حقوقی، علوم سیاسی و بین‌الملل، اجتماعی، اقتصادی، فلسفه، الهیات، آموزشی و دانشجویی تشکیل شده و هریک مأموریت یافته‌اند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی اعضای خود، ابعاد مختلف این حرکت ملی را پوشش دهند.

گل‌آرایش با تشریح فعالیت‌های انجام‌شده گفت: در روزهای اخیر نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگوی متعددی میان استادان و دانشجویان دانشگاه برگزار شده است تا ضمن تحلیل شرایط کشور، درباره‌ی راهبردهای علمی و فرهنگی برای مواجهه با وضعیت فعلی گفت‌وگو و تبادل‌نظر شود. همچنین سلسله نشست‌هایی در زمینه‌ی تبیین ابعاد جنگ، از جمله بررسی تحولات مرتبط با جنگ رمضان و پیامدهای آن، در حال برنامه‌ریزی و برگزاری است و در کنار آن تولیدات رسانه‌ای متنوعی با محوریت تاب‌آوری ملی، تحلیل شرایط جنگی و ضرورت‌های اقدام اجتماعی دانشگاهیان تهیه شده که بخشی از آنان در مرحله‌ی انتشار و بخشی دیگر در دست تولید است.

وی با اشاره به فعالیت‌های حمایتی و فرهنگی دانشگاه افزود: از آغاز جنگ اخیر، دانشگاهیان شیراز با صدور بیانیه‌ها و مواضع تحلیلی، اقدامات ددمنشانه رژیم های صهیونیستی و آمریکایی و شهادت رهبر انقلاب را محکوم کرده و با برپایی موکب‌های عزا و تجمعات گسترده در کوی ارم و چهارراه ادبیات، همبستگی خود را با ملت ایران و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح کشور نشان داده‌اند. همچنین فضاسازی گسترده‌ای در سطح دانشگاه و محوطه‌های پیرامونی صورت گرفته تا فضای معنوی هم‌افزایی، ایثار و پایداری در محیط علمی تقویت شود.

به گفته‌ی مدیر روابط‌عمومی دانشگاه شیراز، همزمان با فعالیت‌های فرهنگی، اقدامات روان‌شناختی و حمایتی نیز برای دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی در دستور کار قرار گرفته است. در قالب طرحی مشترک با مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه، تماس‌های اطمینان‌بخش با اعضای دانشگاه برقرار شده تا وضعیت روحی آنان بررسی و مشکلات احتمالی مرتفع شود. ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی و انگیزشی نیز بخشی از این برنامه‌ها برای حفظ آرامش در فضای دانشگاه است. افزون‌براین، نشست‌هایی میان مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه و وزارت علوم برگزار شده تا دغدغه‌های علمی و آموزشی در شرایط فعلی به حداقل برسد.

گل‌آرایش در پایان ضمن دعوت از استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای پیوستن به این حرکت ملی، تأکید کرد: امروز بیش‌از هر زمان دیگری دانشگاه باید نقش خود را به‌عنوان وجدان آگاه جامعه ایفا کند و با دانش، اندیشه و مسئولیت‌پذیری، مسیر امید و همبستگی را در جامعه تقویت کنند.

علاقه‌مندان از جامعه دانشگاه شیراز می‌توانند برای عضویت در کارگروه‌ها و مشارکت در فراخوان ملی «برای ایران»، از طریق پایگاه اینترنتی shirazu.ac.ir/foriranثبت‌نام و آمادگی خود را اعلام کنند.

