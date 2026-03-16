معاون شهردار شیراز مطرح کرد؛
تابآوری اجتماعی، پشتوانه شیراز در شرایط بحرانی
معاون فرهنگی شهرداری شیراز با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران گفت: تابآوری اجتماعی مهمترین پشتوانه شهر در شرایط بحرانی است و با مشارکت مردم، انسجام محلهها و اطلاعرسانی درست میتوان امید و آرامش را در جامعه حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی در مواجهه با بحرانها اظهار کرد: ایمان، همبستگی مردم، اعتماد عمومی و فرهنگ مسئولیتپذیری عواملی هستند که شیراز را حتی در سختترین شرایط توانمند و مقاوم نگه میدارند.
وی افزود: تابآوری اجتماعی به معنای توانایی مردم برای ادامه زندگی عادی، حفظ اعتماد متقابل و همکاری در شرایط دشوار است. تجربههای تاریخی و جهانی نشان میدهد شهرهایی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، کمتر دچار فروپاشی روانی و اجتماعی میشوند.
چوبینی با اشاره به گذشت چند هفته از حملات هوایی و تنشها در نقاط مختلف کشور گفت: شهروندانی که سالها در سایه آرامش زندگی کردهاند، بار دیگر با اضطراب و نگرانی مواجه شدهاند. با این حال آنچه میتواند یک شهر را از آشفتگی اجتماعی دور نگه دارد، در کنار امکانات و زیرساختها، وجود سرمایه اجتماعی و همبستگی میان شهروندان است.
معاون فرهنگی شهرداری شیراز تأکید کرد: مدیریت شهری تنها به ارائه خدمات فیزیکی محدود نمیشود و اقداماتی مانند اطلاعرسانی صحیح، آموزش شهروندی، فراهم کردن بستر مشارکت مردمی و شکلگیری شبکههای داوطلبانه میتواند به حفظ آرامش روانی جامعه کمک کند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز یکی از چالشهای مهم در شرایط بحرانی را انتشار شایعات دانست و گفت: در چنین شرایطی شایعات میتوانند اضطراب عمومی را افزایش دهند؛ بنابراین شهروندان باید به منابع معتبر اعتماد کرده و از بازنشر اطلاعات نادرست پرهیز کنند.
وی با تأکید بر نقش محلهها در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: محلهها نخستین حلقه حمایت اجتماعی هستند و زمانی که ساکنان یک محله یکدیگر را میشناسند و احساس مسئولیت مشترک دارند، در بحرانها سریعتر به کمک هم میآیند.
چوبینی همچنین به نقش فعالیتهای فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: این فعالیتها حتی در روزهای بحرانی نیز میتوانند پیام امید و همبستگی را به جامعه منتقل کنند و به مردم یادآوری کنند که زندگی و همدلی ادامه دارد.
وی انسجام اجتماعی در محلهها را پایه ثبات و تابآوری شهری دانست و افزود: این امر نیازمند مشارکت شهروندان، سازمانهای محلی و نهادهای فرهنگی است. ایجاد شوراهای محلهای و برگزاری جلسات مشارکتی برای تصمیمگیری در امور محلی، میتواند نقش شهروندان در اداره محلهها را تقویت کند.
به گفته چوبینی، شکلگیری شبکههای حمایتی داوطلبانه برای کمک به سالمندان و خانوادههای نیازمند یا اجرای برنامههای محیطزیستی نیز علاوه بر حل مسائل محله، موجب تقویت اعتماد و روابط انسانی میشود.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی شفاف از طریق رسانههای محلی و شبکههای اجتماعی، نقش مهمی در کاهش شایعات و افزایش مشارکت شهروندان دارد.
معاون فرهنگی شهرداری شیراز در پایان خاطرنشان کرد: آموزشهای فرهنگی و اجتماعی در محافل محلی باید بر تقویت همدلی، مهارتهای ارتباطی و حل مسالمتآمیز اختلافات متمرکز باشد تا ارزشهای محلهمحوری در نسلهای آینده نهادینه شود.