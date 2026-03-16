توزیع یک‌هزار بسته‌ی معیشتی کمیته امداد در شادگان

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: یک‌هزار بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان توزیع شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حبیب عفری‌مفرد، امروز دوشنبه در آیین توزیع بسته‌های معیشتی گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور در حمایت از قشر کم درآمد، یک‌هزار بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد شهرستان توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها شامل برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و شکر است ضمن اینکه صد کیلوگرم گوشت گرم در کنار بسته‌های معیشتی نیز بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شادگان توزیع شد.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: همچنین با کمک خیران سه میلیارد ریال به صورت نقدی بین افراد کم درآمد شهرستان تقسیم شد.

عفری‌مفرد ادامه داد: در ماه مبارک رمضان و به پاس خون شهدا، اقشار کم درآمد در شهرستان و با همکاری خیران تحت پوشش قرار گرفتند و امیدواریم این اقدامات در قالب رزمایش مومنانه با نزدیکی ایام نوروز ادامه یابد.

